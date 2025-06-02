Трамп назвал Nippon Steel «великим партнёром» — план поглощения пока не получил окончательного одобрения — тарифы на сталь повысятся до 50% с 4 июня

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Вест-Миффлин, Пенсильвания, 30 мая (Jiji Press) — Президент США Дональд Трамп выступил на заводе крупнейшей американской сталелитейной компании US Steel в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания), где высказался в поддержку планов японской Nippon Steel по приобретению US Steel, заявив: «У нас будет великий партнёр». Кроме того, он объявил о намерении удвоить дополнительные импортные тарифы на сталь и алюминий — до 50% — для дальнейшего развития отечественной сталелитейной отрасли.

Трамп не стал вдаваться в подробности сделки, включая условия приобретения. После выступления президент сообщил журналистам, что пока не ознакомился с окончательным вариантом плана. «Мне предстоит одобрить финальную сделку с Nippon Steel», — заявил он.

Ранее план поглощения Nippon Steel был заблокирован предыдущим президентом Байденом по соображениям национальной безопасности. Трамп поручил повторное рассмотрение Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) — консультативному органу при президенте. Окончательное решение ожидается до 5 июня на основании рекомендаций, которые CFIUS представит Трампу.

В своей речи Трамп подчеркнул, что мощная сталелитейная промышленность — это «вопрос национальной безопасности». В публикации в соцсетях он сообщил о намерении ввести 50%-ные тарифы на сталь и алюминий начиная с 4 июня.

Отвечая на вопросы журналистов, президент отметил: «Тарифы ещё больше повысили конкурентоспособность и привели к отличной сделке», продемонстрировав уверенность в эффективности использования высоких тарифов для стимулирования возвращения производства в страну. Однако нарастающая неопределённость вокруг последствий тарифной политики Трампа может негативно сказаться на американской экономике и спровоцировать новый виток инфляции.

В своём выступлении Трамп отметил, что объём инвестиций Nippon Steel в US Steel составит 14 миллиардов долларов (около 2 триллионов йен), назвав их «крупнейшими в истории американской сталелитейной промышленности». По его словам, Питтсбург, где находится штаб-квартира US Steel, «вскоре вновь обретёт мировое признание как „стальная столица“».

При этом президент чётко заявил, что US Steel «останется американской компанией». «Главное — чтобы US Steel и дальше контролировалась Соединёнными Штатами. В противном случае я бы не пошёл на эту сделку», — подчеркнул он.

Трамп также рассказал, что неоднократно отвергал предложения Nippon Steel о поглощении, но «каждый раз условия сделки становились всё более выгодными для рабочих». Он представил это как свою заслугу, утверждая, что именно его активное участие обеспечило столь масштабные инвестиции.

В мероприятии принял участие вице-председатель Nippon Steel Морита Такахиро. Трамп представил его со словами: «Этот бизнес-проект он вынашивал долгие годы. Спасибо тебе, Такахиро».

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