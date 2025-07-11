Имплантацию мышиного эмбриона в Японии воспроизвели в лаборатории
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Осака, 10 июля (Jiji Press). Группа под руководством профессора Центра биоинформатики Университета Осаки воспроизвела процесс имплантации мышиного эмбриона в лабораторном оборудовании с высокой степенью успеха.
Икава Масахито и его группа сообщили, что они разработали метод культивирования фрагментов ткани матки мышей в лабораторных контейнерах для имплантации эмбриона.
Группа учёных также обнаружила взаимодействие белка, необходимое для имплантации.
Результаты исследования были опубликованы в британском научном журнале Nature Communications.
«Мы надеемся разработать метод, который позволит максимально снизить вероятность неудач имплантации при использовании вспомогательных репродуктивных технологий для людей, а также терапевтический препарат», – сказал Икава.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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