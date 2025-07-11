Имплантацию мышиного эмбриона в Японии воспроизвели в лаборатории

Новости

Осака, 10 июля (Jiji Press). Группа под руководством профессора Центра биоинформатики Университета Осаки воспроизвела процесс имплантации мышиного эмбриона в лабораторном оборудовании с высокой степенью успеха.

Икава Масахито и его группа сообщили, что они разработали метод культивирования фрагментов ткани матки мышей в лабораторных контейнерах для имплантации эмбриона.

Группа учёных также обнаружила взаимодействие белка, необходимое для имплантации.

Результаты исследования были опубликованы в британском научном журнале Nature Communications.

«Мы надеемся разработать метод, который позволит максимально снизить вероятность неудач имплантации при использовании вспомогательных репродуктивных технологий для людей, а также терапевтический препарат», – сказал Икава.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме