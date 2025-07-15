Число случаев заболевания «пятой болезнью» в Японии достигло максимального значения за 26 лет
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Токио, 14 июля (Jiji Press). По данным, собранным Японским институтом безопасности здравоохранения, число пациентов с «пятой болезнью» (инфекционная эритема), в Японии за неделю, закончившуюся 22 июня, достигло самого высокого уровня за последние 26 лет.
Число пациентов с «пятой болезнью», зарегистрированных примерно в 2000 медицинских учреждений по всей стране, составило 2,53 на учреждение за неделю, что является самым высоким показателем с момента принятия текущего метода подсчета в 1999 году. В течение следующей недели, по 29 июня, этот показатель вырос до 2,13, что является третьим по величине показателем.
Министерство здравоохранения Японии призывает беременных женщин обращаться в медицинские учреждения при появлении симптомов, поскольку инфекция может привести к выкидышу.
«Пятая болезнь» – вирусная инфекция, поражающая в основном детей до девяти лет, хотя ею могут заразиться и взрослые.
Инкубационный период заболевания составляет от 10 до 20 дней. После этого появляются такие симптомы, как невысокая температура и головные боли, а затем красная сыпь на обеих щеках. Сыпь может распространяться на другие части тела, включая конечности, и обычно исчезает примерно через неделю.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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