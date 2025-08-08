Население Японии сократилось на 908 574 человека
Токио, 6 августа (Jiji Press). По данным правительственного исследования, проведенного 6 августа, численность японских граждан, проживающих в Японии, по состоянию на 1 января сократилась на 908 574 человека, или на 0,75%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое большое снижение за всю историю наблюдений и снижение продолжается 16-й год подряд.
По данным реестра жителей страны, согласно исследованию Министерства внутренних дел, общее число жителей Японии составило 120 653 227 человек.
Из 47 префектур страны Токио оказался единственным городом, где зафиксирован рост числа японских жителей: их число выросло на 16 825 человек, или на 0,13%, и достигло 13 281 311 человек, что составляет 11,01% от общего числа японских жителей.
Из оставшихся 46 префектур наибольшее сокращение числа таких жителей отмечено в Аките – на 1,91%, за ней следуют Аомори (сокращение на 1,72%) и Коти (сокращение на 1,71%).
Число иностранных резидентов в стране выросло на 354 089 человек, или на 10,65%, до 3 677 463 человек, что является самым высоким показателем с момента начала сбора министерством статистики по таким резидентам в 2013 году. Численность иностранных граждан демонстрирует рост выше 10% третий год подряд.
