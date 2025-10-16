Вероятность «премьера Такаити» выросла: ЛДП и Партия инноваций Японии начали переговоры о коалиции — оппозиция не смогла выдвинуть единого кандидата

Токио, 16 октября (Jiji Press). Лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Такаити Санаэ 15 октября провела встречу в здании парламента с главой Партии инноваций Японии Ёсимурой Хирофуми (губернатором префектуры Осака). Стороны договорились начать политические консультации в преддверии формирования нового коалиционного правительства. Первая встреча должна была состояться 16 октября. Такаити также попросила о поддержке на выборах премьер-министра на внеочередной сессии парламента. Если Партия инноваций согласится, шансы на избрание премьер-министра значительно возрастут.

Переговоры приобрели особое значение после того, как 10 октября давний партнёр ЛДП по коалиции — партия Комэйто — объявила о прекращении 26-летнего сотрудничества.

Лидеры трёх оппозиционных партий — Конституционно-демократической, Партии инноваций Японии и Демократической партии народа — также провели встречу для выработки общей позиции по выборам премьер-министра. Конституционные демократы призвали выдвинуть единого кандидата от оппозиции, однако разногласия по базовым политическим вопросам не позволили достичь согласия. Было решено продолжить консультации на уровне генеральных секретарей партий.

На встрече лидеров ЛДП и Партии инноваций Японии Такаити попросила о сотрудничестве в формировании коалиции, включая выборы премьер-министра. Ёсимура настаивал на реализации приоритетных для его партии инициатив — концепции «второй столицы» и реформы системы социального обеспечения. В политических консультациях 16 октября от ЛДП должны были принять участие Такаити и председатель комитета по исследованию политики Кобаяси Такаюки, от Партии инноваций — сопредседатель Фудзита Фумитакэ и председатель комитета по исследованию политики Сайто Алекс.

После встречи Такаити заявила журналистам: «Наши базовые политические установки почти полностью совпадают». На вопрос, проголосует ли он за Такаити на выборах премьер-министра в случае достижения договорённости по итогам консультаций, Ёсимура однозначно ответил: «Именно так».

Такаити также провела встречу с лидером Демократической партии народа Тамаки Юитиро и попросила его проголосовать за неё на выборах премьер-министра. Имея в виду возможность коалиции, она призвала «вместе взять на себя ответственность» и предложила создать консультативный орган для обсуждения повышения необлагаемого минимума по подоходному налогу — так называемого «барьера доходов».

В ответ Тамаки заявил: «Сначала необходимо укрепить доверие», дав понять, что на данном этапе сотрудничество на выборах премьер-министра затруднительно. Вечером 15 октября в программе на YouTube он отметил, что если ЛДП и Партия инноваций сформируют коалицию, то «нам нет необходимости входить в неё».

Такаити также провела встречу с лидером Конституционно-демократической партии Нодой Ёсихико. Стороны договорились о сотрудничестве по вопросам отмены временной надбавки к налогу на бензин и разработки системы «налоговых вычетов с выплатами».

Во встрече трёх лидеров оппозиционных партий участвовали Нода, Фудзита и Тамаки. Нода подчеркнул: «Если оппозиция объединит усилия, возможна смена власти». Однако на предложение Тамаки, который требовал от Конституционно-демократической партии пересмотра позиции по вопросам безопасности и энергетики, Нода ответил, что не намерен менять партийную программу, предусматривающую «нулевую атомную энергетику».

Тамаки заявил журналистам: «Если лидеры соберутся вновь 20 октября и примут решение, это не будет слишком поздно», выразив намерение дождаться итогов консультаций между генеральными секретарями.

До этого главный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на заседаниях комитетов по управлению делами обеих палат парламента сообщил о созыве внеочередной сессии на 21 октября. На заседании комитета палаты представителей представители ЛДП предложили провести выборы премьер-министра в тот же день, однако оппозиция не дала ответа, и согласие достигнуто не было.

















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

