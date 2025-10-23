Мать обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Абэ Синдзо даст показания в суде

Новости

Нара, 22 октября (Jiji Press). Мать Ямагами Тэцуя, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Абэ Синдзо с помощью самодельного пистолета в Наре в 2022 году, выступит в суде в качестве свидетеля защиты, как стало известно 22 октября.

На заключительном предварительном слушании, состоявшемся в тот же день, окружной суд Нары постановил вызвать для показаний пятерых свидетелей со стороны 45-летнего Ямагами и ещё семерых со стороны обвинения, как того просили обе стороны соответственно.

Первое судебное слушание должно начаться 28 октября, а суд должен вынести решение 21 января следующего года.

По словам осведомлённых источников, в ходе судебного разбирательства адвокаты Ямагами намерены добиваться смягчения приговора, воздерживаясь при этом от заявлений о его невиновности в убийстве, поскольку считают, что страдания, причиненные его семье Церковью объединения, спровоцировали преступление.

В число свидетелей защиты вошли мать, которая обанкротилась после того, как пожертвовала религиозному культу в общей сложности около 100 миллионов йен, его младшая сестра, а также религиовед, хорошо знакомый с вопросом крупных пожертвований культам и их «духовными продажами».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме