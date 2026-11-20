Le marimo, une algue verte formant une boule à l’aspect velouté, est particulièrement emblématique du lac Akan, à Hokkaidô, où elle peut atteindre jusqu’à 30 centimètres de diamètre.

Une existence fragile

Les marimos (Aegagropila linnaei) sont des algues vertes à l’aspect velouté qui ont la particularité de former naturellement des boules sous l’eau. Le lac Akan, à Hokkaidô, est célèbre pour abriter les plus grosses boules de marimo au monde, dont le diamètre peut atteindre une trentaine de centimètres. Ces formations végétales exceptionnelles sont classées « Monument naturel spécial » au Japon. Les visiteurs peuvent les admirer en embarquant pour une croisière touristique sur le lac, qui comprend une halte au Centre d’exposition et d’observation des marimos, situé sur l’île de Chûrui.

Selon les chercheurs, le changement climatique modifie aujourd’hui les conditions environnementales des lacs où vivent les marimos, menaçant la survie de ces organismes fragiles.

Créé en 1950 pour sensibiliser le public à la nécessité de protéger ces algues singulières, le Festival des marimos se tient chaque année du 8 au 10 octobre. Organisé avec la participation de la communauté autochtone aïnoue, il donne lieu à une cérémonie ainsi qu’à des représentations traditionnelles.