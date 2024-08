Population japonaise en baisse, nombre de résidents étrangers en hausse : les derniers chiffres officiels

Japan Data

Combien de personnes vivent au Japon ? Quelle est la proportion des résidents étrangers ? Voyons les tout derniers chiffres officiels, et les régions les plus peuplées et les moins peuplées.

Selon une étude publiée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications sur la base des données du recensement, au 1er janvier 2024, la population s’élevait à 124 885 175 habitants, soit une baisse de 0,42 % par rapport à l’année dernière.

Il y a 121 561 801 citoyens japonais qui vivent sur l’Archipel, ce qui représente une diminution de 0,7 % (- 861 237 personnes) par rapport à 2023. Ce chiffre se réduit depuis 2009 avec une rapidité accrue.

Si à Tokyo, la population nippone a légèrement augmenté pour la première fois depuis trois ans (+ 3 933 personnes, soit 0,03 %), ce n’est pas le cas pour les 46 autres préfectures de l’Archipel. Le nord-est et le nord-ouest du Japon sont des régions particulièrement touchées : Akita (- 1,83 %), Aomori (- 1,72 %) et Iwate (- 1,61 %) sont les trois préfectures qui accusent les baisses les plus importantes.

L’année dernière, 729 637 bébés de nationalité japonaise sont nés sur le territoire, ce qui est le chiffre le plus bas enregistré depuis le début du recensement en 1899. La baisse naturelle de la population (la différence entre le nombre de naissances et de décès) a franchi la barre des -600 000 pour la première fois en 2021, et n’a fait que suivre la tendance depuis, avec- 793 324 en 2023. (Voir notre article : Le nombre de naissances au Japon n’a jamais été aussi bas depuis 1899)

En revanche, le nombre de résidents étrangers, lui, a augmenté. Le Japon a accueilli 329 535 personnes non-japonaises de plus que l’année précédente (soit une augmentation de 11,01 %), pour un total atteignant 3 323 374 individus, ce qui s’explique notamment par l’assouplissement des restrictions aux frontières liées à la pandémie. Ce chiffre n’a jamais été aussi élevé depuis 2013, année du premier recensement des personnes de nationalité étrangère vivant dans l’Archipel.

C’est dans la capitale où la population est la plus importante (résidents étrangers compris), avec 13 911 902 personnes. En deuxième position se trouve la préfecture de Kanagawa (9 208 688), puis celle d’Osaka (8 775 708). La préfecture de Tottori est la moins peuplée, avec 540 207 habitants, soit moins d’un quart de la population totale de Tokyo.

À elles seules, les trois principales zones métropolitaines de Tokyo, Osaka et Nagoya comptaient 66 041 511 habitants (résidents étrangers compris). En baisse pour la quatrième année consécutive, ce chiffre représente toujours plus de la moitié (52,88 %) de la population totale de l’Archipel. Les personnes de nationalité étrangère continuent de se concentrer dans les zones métropolitaines. 52,24 % d’entre elles habitent dans les préfectures de Tokyo, Aichi, Osaka, Kanagawa et Saitama.

Préfectures les plus peuplées et les moins peuplées (toutes nationalités confondues)

Tokyo 13 911 902 Tottori 540 207 Kanagawa 9 208 688 Shimane 650 624 Osaka 8 775 708 Kôchi 675 623 Aichi 7 500 882 Tokushima 710 012 Saitama 7 378 639 Fukui 752 390 Chiba 6 310 158 Saga 801 051 Hyôgo 5 426 863 Yamanashi 806 369 Fukuoka 5 095 379 Wakayama 913 297 Hokkaidô 5 093 983 Akita 924 620 Shizuoka 3 606 469 Kagawa 948 585

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Préfectures comptant le plus et le moins de résidents de nationalité étrangère

Tokyo 647 416 Akita 5 222 Aichi 301 924 Tottori 5 509 Osaka 296 579 Kôchi 5 966 Kanagawa 260 163 Aomori 7 598 Saitama 230 234 Tokushima 7 797 Chiba 199 833 Wakayama 8 930 Hyôgo 129 432 Yamagata 9 124 Shizuoka 111 906 Shimane 9 587 Fukuoka 98 130 Miyazaki 9 592 Ibaraki 89 517 Saga 9 601

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

(Photo de titre : Pixta)