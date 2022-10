L’essentiel du mois de septembre 2022

Jeudi 1er

Pour la première fois depuis 1998, la devise japonaise a chuté à 140 yens pour un dollar sur le marché des changes de New York.

Vendredi 2

Le nouveau système simplifié de signalements des cas de Covid-19 a été lancé dans les quatre préfectures de Miyagi, Ibaraki, Tottori et Saga.

Lundi 5

Une jeune fille de trois ans est décédée de chaleur après avoir été abandonnée pendant cinq heures dans un bus scolaire d’une maternelle à Makinohara, dans la préfecture de Shizuoka.

La Russie a émis un décret qui rompt de façon unilatérale l’accord avec le Japon qui permettait aux anciens résidents japonais des îles Kouriles de s’y rendre librement sans visa.

Mardi 6

Les procureurs de Tokyo ont de nouveau arrêté Takahashi Haruyuki, ancien membre du comité d’organisation des JO de Tokyo 2020, soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin de la grande maison d’édition Kadokawa. Plusieurs employés de Kadokawa, dont deux anciens directeurs généraux, ont aussi été arrêtés. Le 14 septembre, le président Kadokawa Tsuguhiko est à son tour arrêté pour soupçons de corruption.

Le Secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu a révélé que le coût des funérailles nationales de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô s’élèvera à près de 1,66 milliard de yens (12 millions d’euros).

Le prince Hisahito, le neveu de l’actuel empereur Naruhito, a fêté ses 16 ans.

Mercredi 7

Le gouvernement a assoupli ses règles strictes imposées aux frontières : le plafond journalier d’entrée est passé de 20 000 à 50 000 personnes, le test négatif de moins de 72 heures n’est plus obligatoire pour les personnes vaccinées trois fois, et il n’est plus nécessaire pour les touristes participant à un voyage organisé en groupe d’avoir un guide.

Jeudi 8

Le Parti libéral-démocrate (PLD) a annoncé que 179 de ses législateurs avaient un lien avec l’Église de l’Unification.

L’aventurier de la mer Horie Kenichi a reçu du Guiness des Records un certificat officiel le reconnaissant comme la personne la plus âgée de l’histoire à compléter la traversée du Pacifique en solitaire sans escale.

Vendredi 9

Le gouvernement a décidé de verser 50 000 yens (350 euros) d’aide aux ménages à faible revenu face à la hausse persistante des prix.

Le tribunal du district de Tokyo a exigé de l’Université de médecine de Tokyo le versement de 18,3 millions de yens (127 000 euros) de dommages à des femmes dont les résultats des examens d’entrée avaient été manipulés au profit de candidats masculins.

Dimanche 11

Le gouverneur d’Okinawa Tamaki Denny a été réélu pour un second mandat. Opposant ferme au déménagement de la base du Corps des Marines des États-Unis de Futenma (ville de Ginowan) vers la zone côtière de Henoko (ville de Nago), il a remporté l’élection face à Sakima Atsushi, ancien maire de Ginowan et partisan du transfert de la base.

Lundi 12

Le tribunal du district de Tokyo a rejeté une pétition contre l’organisation des funérailles d’État de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô, prévues pour le 27 septembre.

Mercredi 14

La cote de popularité du gouvernement du Premier ministre Kishida Fumio est au plus bas depuis son accession au poste en octobre dernier. Avec 32,3 % d’opinions favorables, le chiffre a plongé de 12 points par rapport au mois dernier.

Jeudi 15

Le prix Ig Nobel, une récompense parodique qui honore avec humour — tout en invitant à réfléchir — une invention ou une recherche, a été remportée par le Japon. C’est la 16e fois consécutive que le pays est lauréat dans au moins une des dix catégories primées.

Le Tokyo Game Show, le plus important salon de jeux vidéo du Japon, a ouvert ses portes au Makuhari Messe de Chiba, accueillant des visiteurs sur place pour la première fois depuis 2019. L’événement s’est tenu jusqu’au 18 septembre.

Article lié



Vendredi 16

Le tribunal du district de Mito a condamné le gouvernement à verser 1,65 million de yens (11 600 euros) en dommages-intérêts pour la mort d’un Camerounais qui était détenu dans le centre d’immigration Higashi-Nihon (ville d’Ushiku dans la préfecture d’Ibaraki).

Samedi 17

La date marquait le 20e anniversaire de la rencontre historique entre le Premier ministre japonais Koizumi Jun’ichirô et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Il à Pyongyang, qui devait entre autres résoudre la question des 17 citoyens japonais kidnappés par le régime entre le milieu des années 1970 et le début des années 1980.

Dimanche 18

Le violent typhon Nanmadol a touché terre dans la préfecture de Kagoshima. Certaines parties de Kyûshû, Shikoku et Chûgoku subissent des précipitations records, notamment dans le bourg de Misato (Kyûshû) qui a enregistré 985 millimètres de pluie depuis l’arrivée du typhon. On déplore deux morts dans la préfecture de Miyazaki et 134 blessés de Kyûshû jusqu’à la région du Kantô.

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a publié des statistiques sur la population indiquant que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 60 000 en 2022. Avec 36 270 000 personnes, les personnes âgées représentent désormais 29,1 % de la population totale. Ces deux chiffres n’avaient jamais été aussi élevés par le passé. Parmi eux, 25,1 % ont toujours en emploi, un pourcentage qui grimpe à 50,3 % chez les 65-69 ans. C’est la première fois que plus de la moitié des 65-69 ans travaillent toujours.