L’essentiel du mois de janvier 2023

Dimanche 1er

La Corée du Nord a lancé un missile balistique à courte portée vers la mer du Japon.

Lundi 2

Pour la première fois en trois ans, des célébrations du Nouvel An ont été organisées au palais Impérial en présence de visiteurs. Outre le couple impérial, leur fille aînée Aiko a assisté à l’événement pour la première fois.



L’empereur Naruhito saluant la foule, qui est venue présenter ses vœux lors du Nouvel An au palais impérial, le 2 janvier 2023. (Jiji Press)

Article lié

Mardi 3

L’université Komazawa a remporté le Hakone Ekiden (course à relais universitaire) suite à leur précédente victoire en 2021. C’est la huitième fois que cette université de Tokyo domine la célèbre course. Elle devient aussi la cinquième université de l’histoire à gagner les trois grandes courses annuelles (Izumo Ekiden en octobre et le championnat national en novembre).



Le dernier coureur de l’université Komazawa, Aogaki Hibiki, franchissant la ligne d’arrivée à la première place, le 3 janvier à Ôtemachi, Tokyo. (Kyôdô News)

Article lié

Mercredi 4

Lors de la conférence de presse du Nouvel An, le Premier ministre Kishida a affiché sa volonté d’augmenter les salaires afin de contrer l’augmentation des prix. Il a aussi révélé son intention de mettre en place des « mesures sans précédent contre la baisse de la natalité ».

Jeudi 5

Les ventes de voitures neuves au Japon en 2022 ont chuté de 5,6 % par rapport à 2021, avec 4,2 millions de véhicules. Les ventes sont au plus bas depuis 1977, dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Lundi 9

Le Premier ministre Kishida a entamé une série de visites d’État dans cinq pays jusqu’au 15 janvier : France, Italie, Royaume-Uni, Canada et États-Unis. Il était en France le 9 et 10.

Article lié

Mardi 10

L’ambassade de Chine au Japon a cessé de délivrer des visas aux ressortissants japonais, en réponse au renforcement des restrictions d’entrée imposées aux Chinois par les autorités japonaises.

Article lié

Mercredi 11

Fast Retailing, détenteur de la marque Uniqlo, a annoncé une augmentation des salaires annuels des travailleurs à temps plein allant jusqu’à 40 % à partir de mars. L’objectif est de réduire l’écart existant avec les salaires en Europe et aux États-Unis, qui sont supérieurs au Japon, et de sécuriser du personnel compétent.

Article lié

Une réunion ministérielle Japon-États-Unis des Affaires étrangères et de la Défense s’est tenue à Washington. Les deux parties se sont engagées à « approfondir la coopération bilatérale en vue de l’utilisation efficace des capacités de contre-attaque du Japon, en étroite coordination avec les États-Unis ».

Jeudi 12

Deux villes japonaises figurent dans la liste des 52 lieux à visiter en 2023, établie par le New York Times. Il s’agit de Morioka et Fukuoka, respectivement placées en 2e et 19e position du classement.

Articles liés

Vendredi 13

Le suspect du meurtre de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en juillet 2022, Yamagami Tetsuya, a été formellement inculpé par le tribunal de Nara pour meurtre et violation de la loi. Des tests psychiatriques ont établi qu’il était apte à être jugé et tenu pénalement responsable pour ses actes.

Article lié

Samedi 14

Le Premier ministre Kishida a rencontré le président des États-Unis Joe Biden à Washington. Ils ont convenu de renforcer l’alliance nippo-américaine en se basant sur la nouvelle stratégie de sécurité nationale du Japon, qui met en avant des « capacités de contre-attaque ».



Le Premier ministre Kishida et le président américain Biden lors du sommet Japon-États-Unis. (AFP/Jiji Press)

Article lié

Ueta Miyuki, une ancienne employée d’un bar à hôtesses condamnée à mort en 2009 pour le meurtre de deux hommes, est décédée en prison par suffocation, pendant qu’elle prenait son repas.

Article lié

Dimanche 15

Le musicien Takahashi Yukihiro, ancien batteur du groupe Yellow Magic Orchestra (YMO), est décédé le 11 janvier des suites d’une pneumopathie d’inhalation à l’âge de 70 ans. En 1978, Takahashi avait formé le YMO avec Hosono Haruomi et Sakamoto Ryûichi, un groupe pionnier de la techno japonaise avec des succès tels que Rydeen.

Articles liés

Lundi 16

L’entreprise pharmaceutique Eisai a demandé au gouvernement japonais l’approbation du Lécanémab, un médicament pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis l’a déjà approuvé sous condition.

Article lié