Япония: взгляд изнутри

Фотограф Ганс Зауттер выпустил новый альбом «Япония» – огромную коллекцию работ о стране, в которой он живёт на протяжении четырёх десятилетий.

В 2015 году немецкое издательство предложило мне сделать ещё одну книгу о Японии. Я отнёсся к этой идее без особого энтузиазма. Прожив здесь более 40 лет, меньше всего мне хотелось участвовать в создании очередного альбома, идеализирующего Японию – тот самый романтический образ страны, эксплуатируемый издателями начиная с XIX века.

Для меня, в отличие от многих местных экспатов, Япония была не целью, а лишь перевалочным пунктом на пути в Австралию в 1972 году. Синтоистские святилища и буддийские храмы, сады и всё остальное, что обычно рекламируется в качестве японской культуры на западе, не представляли для меня ни малейшего интереса.

Токио был мало похож на растиражированные образы Японии – элегантные деревянные дома, улыбки, женщины в кимоно. Передо мной предстали многолюдные хаотичные городские джунгли и бесконечные застройки из стекла и бетона, как будто переплетённые между собой нависавшими над головой электрическими проводами.

Я прожил в Киото восемь лет, но мои первые фотоработы были посвящены отнюдь не местным достопримечательностям. Мой объектив запечатлел уличные костюмированные представления тиндонъя, водителей-дальнобойщиков и игровые автоматы патинко. Я не стремился быть одним из тысяч людей, фотографирующих храмы Киото.

На переговорах о новой книге в 2015 году я выставил ряд условий. Во-первых, никакого Киото. Я не собирался делать путеводитель для туристов. Во-вторых, книга должна создаваться на основе моей концепции, отражать моё восприятие Японии. И я сам должен был выбрать авторов эссе.

Переговоры были нелёгкими, проект перешёл от одного издателя к другому, а затем вернулся к первому. В конце концов я сделал заготовку книги, чтобы визуализировать свой замысел, и нашёл издателя, который пришёл в восторг от этой концепции. К моему удивлению, японская сторона поддержала проект с большим энтузиазмом, чем некоторые экспаты. А то, что работа над книгой была благополучно завершена в условиях пандемии, можно считать чудом.

Огромный фотоальбом с 250 фото на 320 страницах весит 4,5 килограмма.

Большой Токио – крупнейшая урбанизированная зона в мире с населением 38 миллионов человек. Общая численность населения двух главных мегаполисов – Токио и Осаки, достигает 50 миллионов человек. Одна из самых тесно населённых городских зон в мире пронизана сетью автодорог протяжённостью около 25 000 километров. А огромная железнодорожная система Большого Токио состоит из 158 линий и более 2000 станций.

Этот частный чайный домик с 250-летней историей расположен в центральном деловом районе Осаки. Это изолированный оазис посреди бетонных джунглей, невидимый с улицы. Беспощадная плотная застройка породила городской пейзаж, воплощающий буддийское представление о бренности мира.

Япония расположена в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца на стыке 4 континентальных плит. В одной из самых сейсмически активных стран мира имеется около сотни активных вулканов, ежегодно происходит до полутора тысяч землетрясений.

Вечный страх землетрясений и цунами, катастрофических тайфунов и наводнений нашёл выход в жёстких попытках обуздать дикую непредсказуемую природу любыми способами, чтобы защитить архипелаг. Природная красота и экосистема разрушены бесчисленными волноломами, плотинами и цементированными берегами.

Глубокое стремление контролировать, обуздать и зацементировать природу зафиксировалось в психике японцев и характере японского общества, культуре и эстетике, это проявляется в воссоздании природы в японских садах. Объектом любви к природе является не первозданная природа, а её законсервированный вариант, отточенный и контролируемый руками человека.

Униформа для определённых профессий, деятельности или мероприятий – одна из отличительных черт общества. По мнению японцев, если ты выполняешь какую-то функцию, твой внешний вид должен эту функцию олицетворять. Эта группа женщин борется с песочной эрозией на пляже Сёнай – ветреном побережье на севере страны. Атрибутика зависит от региона, климата и температуры.

Женщины, представляющие бренд или имидж компании, аккуратно одеты в специфическую униформу. Их внешний вид – гордость компании, и отношение к одежде особое. Тренинги отличаются скрупулёзностью, а корпоративные правила – суровостью. Косплей – это освобождение от принуждения к конформизму. Пусть на короткое время, но люди претворяют в жизнь свои фантазии.

Японские ритуалы призваны изгонять демонов, молиться за счастье и богатый урожай или проходить очищение с помощью воды и огня. Каждый ритуал не только подтверждает групповую идентичность, но и проверяет, насколько каждый участник встроен в групповую иерархию.

Формирование японского характера начинается со школы, продолжается в компании и поддерживается дома. Вступительные церемонии в компаниях и школах одинаковы по форме и содержанию. Тёмные костюмы новобранцев призваны порождать единство тела и духа.

Сюгэндо – это аскетическая практика, сочетающая почитание гор, эзотерический буддизм, таосизм и японский шаманизм. Гора Хагуро в Дэва Сандзан – значимое место для проведения ритуалов с налётом магии и мистицизма.

Японская эстетика смешивает умиротворение с профанным, земную простоту – с безвкусицей, как это часто бывает в Японии.

Интернет-сайт книги Japan:

japanbook.info

Эссе из фотоальбома на английском языке можно скачать в секции «купить» Интернет-сайта книги, или по ссылке:

japanbook.info/download/japan_insert_e.pdf

Фотография к заголовку: обложка книги Ганса Зауттера «Япония», 2020

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