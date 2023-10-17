Банк Японии корректирует долгосрочную монетарную политику: как это скажется на японской экономике?Экономика Общество
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Более гибкий контроль кривой доходности через коррекцию монетарной политики
Двадцать восьмого июля на совещании по вопросам политики руководство Банка Японии наряду с решением принципиально сохранить контроль над кривой доходности постановило вместе с тем более гибко подходить к его реализации. Верхний предел ставки долгосрочного кредитования, который банк ранее задавал формулировкой «близкий» к 0,5%, теперь определяется формулировкой «порядка 0,5%». Фактически это означает, что верхняя планка поднята до 1%.
Управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо пояснил это решение необходимостью «повысить устойчивость монетарного смягчения». Поскольку данная мера последовала за предпринятым в декабре прошлого года повышением верхнего предела ставки долгосрочного кредитования с 0,25% до 0,5% «в целях улучшения работы рынка», утверждают, что повышение призвано обеспечить возможность «реагировать на будущие риски» турбулентности на рынке, вызываемой повышающим давлением на учетные ставки. Это связано с тем, при выходе из дефляции, в которой пребывала экономика нашей страны, с возвращением к нормальному состоянию ставки естественным образом увеличиваются, а попытки принудительно сдерживать ставки чреваты хаосом, которого необходимо не допустить. Давая понять, что вероятность приближения ставок к фактически установленному пределу в 1% невелика, Уэда вместе с тем явно продемонстрировал намерение действовать оперативно и гибко, чтобы обуздать безосновательные спекулятивные флуктуации рынка. Что же касается перспектив в отношении потребительских цен, признавая наличие крайне высокой неопределенности и отмечая, что до ликвидации отрицательных учетных ставок еще «предстоит пройти долгий путь», вместе с тем управляющий высказал намерение в принципе отдавать подвижки ставок на откуп рынку с тем, чтобы «повысить вероятность достижения поставленной цели» по уровню инфляции. При этом на вопрос о вероятности отказа от контроля кривой доходности в ближайшем будущем он заявил, что намерен «рассматривать надлежащие меры в должное время».
Исходя из таких заявлений Уэды можно утверждать, что на пути, в конце которого произойдет отказ от отрицательных ставок, управляющий центрального банка намерен поддерживать японскую экономику посредством заботы о том, чтобы не допускать никакой сумятицы при движении от отрицательных ставок к положительным. Все это следует расценивать как надлежащий путь – наряду с обеспечением спокойствия участников рынка заявлением о необходимости настойчиво продолжать следовать курсом смягчения монетарной политики с учетом текущего состояния экономики Японии, управляющий в то же время заявляет о необходимости в дальнейшем сообразовываться с тем, что мир уходит от чрезвычайной ситуации с нулевыми учетными ставками и необычайными методами монетарной политики.
Если же Банк Японии не станет последовательно сообразовывать свою политику с движением финансового рынка с его глобализацией, то расхождения монетарной политики с другими странами будут лишь подстегивать избыточное ослабление японской национальной валюты и повышение цен, что будет пагубно сказываться на японской экономике. Это урок, извлеченный со времени формулирования так называемой «абэномики».
Абэномика и воздействие кризиса 2008 года
Абэномика известна своими тремя основными направлениями – так называемыми «тремя стрелами», первая из которых – полномасштабное смягчение монетарной политики. Смелая монетарная идея состояла в том, чтобы увязывать монетарную политику Банка Японии, до тех пор уникально самобытную, с общемировой монетарной политикой. После шока, вызванного крахом инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году, руководство Федеральной резервной системы США под председательством Бена Бернанке, опасаясь, что бездействие чревато такой рецессией, какие случаются раз в столетие, решилось пойти на нетрадиционную монетарную политику (радикальное количественное смягчение). Иначе ее называют Первым количественным смягчением (QE-1). В дальнейшем аналогичным образом были предложены второе и третье количественные смягчения (QE-2 и QE-3), а сильно пострадавший от кризиса 2008 года Европейский центральный банк был вынужден прибегнуть к аналогичному курсу. Между тем поскольку финансовые институты нашей страны не слишком сильно пострадали от кризиса 2008 года, в Японии после этого шока аналогичной политики не проводилось. Соответственно, каждый раз, когда Соединенные Штаты переходили к очередным этапам своей политики – второму количественному смягчению, третьему количественному смягчению, – национальная валюта нашей страны каждый раз укреплялась значительно сильнее, чем ей следовало бы на самом деле. Это не только подпитывало дефляцию в нашей стране, но и пробивало серьезные бреши, выхолащивая национальный производственный сектор. В условиях усиления дефляционного давления и неминуемой нехватки рабочих рук вследствие все большего падения рождаемости, фактическое соотношение числа вакансий к количеству соискателей работы в нашей стране продолжало оставаться на уровне около 0,5, а проблема поиска работы, с которой сталкивается молодежь, лишь обострялась. Дошло до того, что существование так называемых «черных компаний» с ненадлежащими условиями труда, извлекающих выгоду из такого положения, превратилось в социальную проблему. Более того, увеличился и уровень самоубийств среди молодой части населения.
В этих обстоятельствах канцелярия кабинета министров обращалась к Банку Японии по поводу целесообразности его курса количественного смягчения, но в условиях, когда большинство экономистов выступали в поддержку самостоятельной политики банка, изменений не последовало. Горячо обсуждалось то, что реализация мер количественного смягчения ведет лишь к накоплению излишков на счетах в центральном банке сверх положенных норм резервирования, поэтому рассчитывать на эффект не следует. С другой стороны, говорилось и о том, что эффект смягчения может оказаться чрезмерным и обернуться гиперинфляцией. Приводилась аналогия с «камнем с горы», по которой даже если гиперинфляция не возникает незамедлительно, она может внезапно начаться в любой момент. С точки зрения остатков на депозитах в Банке Японии того времени, риск приобретения госзаймов на сумму, превышающую 10 трлн йен, не просчитывался, и кипели споры о том, что такой шаг навредит состоянию баланса Банка Японии и вызовет резкое ослабление национальной валюты.
Многие из этих споров теперь уже забыты, и остается лишь констатировать, что большинство экономистов в Японии склонны обращать внимание исключительно на риски. Смелость монетарного курса абэномики состояла в том, что несмотря на бесконечные бурные дискуссии, перед лицом острой ситуации в национальной экономике был сделан вывод о необходимости оживлять экономику, соотносясь с курсом международной монетарной политики.
Добросовестное управление при тесном диалоге с рынком
Сегодня весь мир занят выработкой «стратегии выхода» из нетрадиционной монетарной политики. В новых условиях, когда экономика, оправившись от воздействия коронавируса нового типа, сталкивается с новой острой ситуацией – инфляцией из-за войны в Украине, это следует признать вполне естественным. Что же касается Японии, реальность такова, что экономика еще не вполне оправилась, и в полной мере заниматься «стратегией выхода» ей преждевременно.
При всем при том в условиях продолжающейся глобализации финансового рынка опыт, полученный Японией после кризиса 2008 года, говорит о рискованности длительного следования в единоличном порядке курсом оригинальной монетарной политики. Кстати, в том, что касается ужесточения монетарной политики Соединенных Штатов, связанного со «стратегией выхода», в Японии по большей части высказывают опасения рецессии при реализации такого подхода в нашей стране, между тем как ужесточение американской монетарной политики нацелено на достижение средне- и долгосрочного экономического роста. Исходя из кейнсианской экономической теории, во времена рецессии правительству следует заниматься реализацией агрессивной финансовой и монетарной политики, и вместе с тем политику необходимо ужесточать при чрезмерном перегреве экономики. При этом неизбежно встает вопрос о «стратегиях выхода». И в нашей стране в прошлом в период высоких темпов экономического роста Банк Японии также вносил свой вклад в реализацию долгосрочного роста посредством ужесточения своей политики по мере необходимости.
Последнее по времени решение Банка Японии исходит из того, что хотя японская экономика еще не восстановилась окончательно, в ней начинают прорастать всходы изменений к лучшему. Повышение заработной платы в текущем году стало самым большим за последние 30 лет. Пандемия коронавируса миновала, людей на улицах стало больше, потребление стало уверенным. Это находит отражение и в планах капиталовложений предприятий. С высокой долей вероятности японская экономика наконец достигает той стадии, когда в ней наконец сможет реализоваться благотворный цикл роста зарплат и корпоративных прибылей, который был провозглашен в качестве стратегии экономического роста – третьей «стрелы» абэномики.
Заявление управляющего Банка Японии Уэды в ходе пресс-конференции о важности тщательного ухода за ростками перемен, безусловно, сделано с учетом ощущения ситуации в экономике страны. При всем при том неопределенность по поводу того, что экономика Японии, в которой долгие годы продолжалась стагнация, действительно сможет наконец выйти из этого состояния, по-прежнему велика. На данном этапе для того, чтобы дать прорастающим переменам укорениться, Банку Японии необходимо заниматься реализацией своей политики с большой тщательностью, в достаточной мере заботясь о том, чтобы поддерживать диалог с участниками рынка.
В заключение хотелось бы отметить то и дело высказываемое беспокойство по поводу убытков Банка Японии от переоценки приобретенных им госзаймов при нормализации монетарной политики и повышении учетных ставок. Беспокоиться об этом нет необходимости. Это объясняется тем, что переоценочные потери от госзаймов, которыми располагает Банк Японии – это переоценочный прибыток для правительства. В Великобритании в таких случаях и вовсе предполагается, что потери центрального банка от переоценки покрываются правительством. При скупке Банком Японии государственных займов у частных банков центральный банк принимает на себя от частных банков риски, связанные с владением госзаймами, и можно считать, что в конечном счете Банк Японии фактически конвертирует займы с фиксированной ставкой в займы с плавающей ставкой. Если учетные ставки станут увеличиваться, то Банк Японии будет начислять проценты по текущим депозитам, размер которых превышает нормы резервирования, и хотя выплаты Банка Японии в государственную казну соответственно сократятся, с учетом выгоды для государства от переоценки госзаймов казна наверняка не останется внакладе.
Фотография к заголовку: Управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо на пресс-конференции после совещания политического руководства банка, 28 июля 2023 г., Токио, главный офис Банка Японии в Нихомбаси-Хонсэки (© Jiji Press)
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