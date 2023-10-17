Банк Японии корректирует долгосрочную монетарную политику: как это скажется на японской экономике?

Банк Японии в июле этого года объявил о новом, более гибком подходе к контролю над кривой доходности. Это делается впервые с тех пор как Уэда Кадзуо занял пост управляющего. Автор, ответственный за экономическую политику в администрации Абэ Синдзо, анализирует политический ландшафт со времён Абэномики до наших дней.

Более гибкий контроль кривой доходности через коррекцию монетарной политики

Двадцать восьмого июля на совещании по вопросам политики руководство Банка Японии наряду с решением принципиально сохранить контроль над кривой доходности постановило вместе с тем более гибко подходить к его реализации. Верхний предел ставки долгосрочного кредитования, который банк ранее задавал формулировкой «близкий» к 0,5%, теперь определяется формулировкой «порядка 0,5%». Фактически это означает, что верхняя планка поднята до 1%.

Управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо пояснил это решение необходимостью «повысить устойчивость монетарного смягчения». Поскольку данная мера последовала за предпринятым в декабре прошлого года повышением верхнего предела ставки долгосрочного кредитования с 0,25% до 0,5% «в целях улучшения работы рынка», утверждают, что повышение призвано обеспечить возможность «реагировать на будущие риски» турбулентности на рынке, вызываемой повышающим давлением на учетные ставки. Это связано с тем, при выходе из дефляции, в которой пребывала экономика нашей страны, с возвращением к нормальному состоянию ставки естественным образом увеличиваются, а попытки принудительно сдерживать ставки чреваты хаосом, которого необходимо не допустить. Давая понять, что вероятность приближения ставок к фактически установленному пределу в 1% невелика, Уэда вместе с тем явно продемонстрировал намерение действовать оперативно и гибко, чтобы обуздать безосновательные спекулятивные флуктуации рынка. Что же касается перспектив в отношении потребительских цен, признавая наличие крайне высокой неопределенности и отмечая, что до ликвидации отрицательных учетных ставок еще «предстоит пройти долгий путь», вместе с тем управляющий высказал намерение в принципе отдавать подвижки ставок на откуп рынку с тем, чтобы «повысить вероятность достижения поставленной цели» по уровню инфляции. При этом на вопрос о вероятности отказа от контроля кривой доходности в ближайшем будущем он заявил, что намерен «рассматривать надлежащие меры в должное время».

Исходя из таких заявлений Уэды можно утверждать, что на пути, в конце которого произойдет отказ от отрицательных ставок, управляющий центрального банка намерен поддерживать японскую экономику посредством заботы о том, чтобы не допускать никакой сумятицы при движении от отрицательных ставок к положительным. Все это следует расценивать как надлежащий путь – наряду с обеспечением спокойствия участников рынка заявлением о необходимости настойчиво продолжать следовать курсом смягчения монетарной политики с учетом текущего состояния экономики Японии, управляющий в то же время заявляет о необходимости в дальнейшем сообразовываться с тем, что мир уходит от чрезвычайной ситуации с нулевыми учетными ставками и необычайными методами монетарной политики.

Если же Банк Японии не станет последовательно сообразовывать свою политику с движением финансового рынка с его глобализацией, то расхождения монетарной политики с другими странами будут лишь подстегивать избыточное ослабление японской национальной валюты и повышение цен, что будет пагубно сказываться на японской экономике. Это урок, извлеченный со времени формулирования так называемой «абэномики».

Абэномика и воздействие кризиса 2008 года

Абэномика известна своими тремя основными направлениями – так называемыми «тремя стрелами», первая из которых – полномасштабное смягчение монетарной политики. Смелая монетарная идея состояла в том, чтобы увязывать монетарную политику Банка Японии, до тех пор уникально самобытную, с общемировой монетарной политикой. После шока, вызванного крахом инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году, руководство Федеральной резервной системы США под председательством Бена Бернанке, опасаясь, что бездействие чревато такой рецессией, какие случаются раз в столетие, решилось пойти на нетрадиционную монетарную политику (радикальное количественное смягчение). Иначе ее называют Первым количественным смягчением (QE-1). В дальнейшем аналогичным образом были предложены второе и третье количественные смягчения (QE-2 и QE-3), а сильно пострадавший от кризиса 2008 года Европейский центральный банк был вынужден прибегнуть к аналогичному курсу. Между тем поскольку финансовые институты нашей страны не слишком сильно пострадали от кризиса 2008 года, в Японии после этого шока аналогичной политики не проводилось. Соответственно, каждый раз, когда Соединенные Штаты переходили к очередным этапам своей политики – второму количественному смягчению, третьему количественному смягчению, – национальная валюта нашей страны каждый раз укреплялась значительно сильнее, чем ей следовало бы на самом деле. Это не только подпитывало дефляцию в нашей стране, но и пробивало серьезные бреши, выхолащивая национальный производственный сектор. В условиях усиления дефляционного давления и неминуемой нехватки рабочих рук вследствие все большего падения рождаемости, фактическое соотношение числа вакансий к количеству соискателей работы в нашей стране продолжало оставаться на уровне около 0,5, а проблема поиска работы, с которой сталкивается молодежь, лишь обострялась. Дошло до того, что существование так называемых «черных компаний» с ненадлежащими условиями труда, извлекающих выгоду из такого положения, превратилось в социальную проблему. Более того, увеличился и уровень самоубийств среди молодой части населения.



На совместном семинаре по трудоустройству, которое предприятия проводили для будущих выпускников 2010 года, студенты не скрывали тревоги из-за трудностей с поиском работы. 11 января 2009 года, выставочный комплекс Tokyo Big Sight, район Кото, Токио (© Jiji Press)

В этих обстоятельствах канцелярия кабинета министров обращалась к Банку Японии по поводу целесообразности его курса количественного смягчения, но в условиях, когда большинство экономистов выступали в поддержку самостоятельной политики банка, изменений не последовало. Горячо обсуждалось то, что реализация мер количественного смягчения ведет лишь к накоплению излишков на счетах в центральном банке сверх положенных норм резервирования, поэтому рассчитывать на эффект не следует. С другой стороны, говорилось и о том, что эффект смягчения может оказаться чрезмерным и обернуться гиперинфляцией. Приводилась аналогия с «камнем с горы», по которой даже если гиперинфляция не возникает незамедлительно, она может внезапно начаться в любой момент. С точки зрения остатков на депозитах в Банке Японии того времени, риск приобретения госзаймов на сумму, превышающую 10 трлн йен, не просчитывался, и кипели споры о том, что такой шаг навредит состоянию баланса Банка Японии и вызовет резкое ослабление национальной валюты.

Многие из этих споров теперь уже забыты, и остается лишь констатировать, что большинство экономистов в Японии склонны обращать внимание исключительно на риски. Смелость монетарного курса абэномики состояла в том, что несмотря на бесконечные бурные дискуссии, перед лицом острой ситуации в национальной экономике был сделан вывод о необходимости оживлять экономику, соотносясь с курсом международной монетарной политики.

Добросовестное управление при тесном диалоге с рынком

Сегодня весь мир занят выработкой «стратегии выхода» из нетрадиционной монетарной политики. В новых условиях, когда экономика, оправившись от воздействия коронавируса нового типа, сталкивается с новой острой ситуацией – инфляцией из-за войны в Украине, это следует признать вполне естественным. Что же касается Японии, реальность такова, что экономика еще не вполне оправилась, и в полной мере заниматься «стратегией выхода» ей преждевременно.

При всем при том в условиях продолжающейся глобализации финансового рынка опыт, полученный Японией после кризиса 2008 года, говорит о рискованности длительного следования в единоличном порядке курсом оригинальной монетарной политики. Кстати, в том, что касается ужесточения монетарной политики Соединенных Штатов, связанного со «стратегией выхода», в Японии по большей части высказывают опасения рецессии при реализации такого подхода в нашей стране, между тем как ужесточение американской монетарной политики нацелено на достижение средне- и долгосрочного экономического роста. Исходя из кейнсианской экономической теории, во времена рецессии правительству следует заниматься реализацией агрессивной финансовой и монетарной политики, и вместе с тем политику необходимо ужесточать при чрезмерном перегреве экономики. При этом неизбежно встает вопрос о «стратегиях выхода». И в нашей стране в прошлом в период высоких темпов экономического роста Банк Японии также вносил свой вклад в реализацию долгосрочного роста посредством ужесточения своей политики по мере необходимости.

Последнее по времени решение Банка Японии исходит из того, что хотя японская экономика еще не восстановилась окончательно, в ней начинают прорастать всходы изменений к лучшему. Повышение заработной платы в текущем году стало самым большим за последние 30 лет. Пандемия коронавируса миновала, людей на улицах стало больше, потребление стало уверенным. Это находит отражение и в планах капиталовложений предприятий. С высокой долей вероятности японская экономика наконец достигает той стадии, когда в ней наконец сможет реализоваться благотворный цикл роста зарплат и корпоративных прибылей, который был провозглашен в качестве стратегии экономического роста – третьей «стрелы» абэномики.

Заявление управляющего Банка Японии Уэды в ходе пресс-конференции о важности тщательного ухода за ростками перемен, безусловно, сделано с учетом ощущения ситуации в экономике страны. При всем при том неопределенность по поводу того, что экономика Японии, в которой долгие годы продолжалась стагнация, действительно сможет наконец выйти из этого состояния, по-прежнему велика. На данном этапе для того, чтобы дать прорастающим переменам укорениться, Банку Японии необходимо заниматься реализацией своей политики с большой тщательностью, в достаточной мере заботясь о том, чтобы поддерживать диалог с участниками рынка.

В заключение хотелось бы отметить то и дело высказываемое беспокойство по поводу убытков Банка Японии от переоценки приобретенных им госзаймов при нормализации монетарной политики и повышении учетных ставок. Беспокоиться об этом нет необходимости. Это объясняется тем, что переоценочные потери от госзаймов, которыми располагает Банк Японии – это переоценочный прибыток для правительства. В Великобритании в таких случаях и вовсе предполагается, что потери центрального банка от переоценки покрываются правительством. При скупке Банком Японии государственных займов у частных банков центральный банк принимает на себя от частных банков риски, связанные с владением госзаймами, и можно считать, что в конечном счете Банк Японии фактически конвертирует займы с фиксированной ставкой в займы с плавающей ставкой. Если учетные ставки станут увеличиваться, то Банк Японии будет начислять проценты по текущим депозитам, размер которых превышает нормы резервирования, и хотя выплаты Банка Японии в государственную казну соответственно сократятся, с учетом выгоды для государства от переоценки госзаймов казна наверняка не останется внакладе.

Фотография к заголовку: Управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо на пресс-конференции после совещания политического руководства банка, 28 июля 2023 г., Токио, главный офис Банка Японии в Нихомбаси-Хонсэки (© Jiji Press)

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