Снова Трамп (2): поражение Харрис и отход от либерального курса

По итогам состоявшегося 5 ноября 2024 года голосования на выборах президента Соединенных Штатов Америки кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над Камалой Харрис – кандидатом от Демократической партии. Но если на предыдущих выборах в 2016 году костяк сторонников Трампа составляли белые рабочие, то на этот раз, еще более уверенно обеспечив себе голоса белых избирателей, Трамп также снискал поддержку среди рабочих латиноамериканского, азиатского и африканского происхождения, а также меньшинств в составе трудящихся(*1).

Бывший президент, отвергнувший демократические принципы четыре года назад, получил поддержку еще большего числа избирателей… Повторное избрание Трампа стало шоком для сторонников Демократической партии. Шестого ноября Харрис, выступая в Гарвардском университете в Вашингтоне – своей альма-матер, заявила: «Мы вынуждены признать поражение. Я обещала Трампу содействовать мирной передаче власти». Реакция Харрис – полная противоположность поведению Трампа на выборах 2020 года, когда даже после того, как стала очевидна победа кандидата-демократа Джо Байдена, Трамп не выступил с признанием своего поражения.

После выборов в 2020 году Трамп в одностороннем порядке настаивал на собственной победе, выступая с заявлениями в духе: «Имело место масштабное использование голосов умерших людей» или «Машины для голосования не работали должным образом». Он подал десятки заявлений, связанных с итогами голосования. Даже после того, как по результатам проведенных расследований Министерство юстиции констатировало: «Доказательств крупномасштабных нарушений не обнаружено», Трамп не отказался от своих утверждений, а бросил через соцсеть «Твиттер» (ныне «X») клич: «Большой протестный митинг состоится 6 января. Собирайтесь, будьте дикими!» И как будто по этому призыву, утром в этот день, когда Конгресс США окончательно утверждал итоги выборов, многочисленные вооруженные сторонники Трампа, прорвав заграждения, ворвались в зал конгресса. Тем сильнее шокировало демократов то, что именно Трамп вновь получил власть демократическим путем. Харрис непрестанно напоминала о хаосе, вызванном Трампом после выборов 2020 года, а на последнем этапе своей предвыборной кампании призывала избирателей «отдать голос в защиту демократии», ссылаясь на свидетельства бывшего приближенного Трампа о том, что тот хвалил Гитлера. Но и это не нашло отклика у избирателей.

Как же следует понимать выбор, сделанный американскими избирателями? Большое внимание привлекли выводы, сделанные сенатором Берни Сандерсом – стремительно выдвинувшимся «леваком» в рядах Демократической партии. На праймериз в 2016 и 2020 годах, добиваясь выдвижения кандидатом в президенты от демократов, Сандерс критиковал Хилари Клинтон и Джо Байдена как представителей «истеблишмента», а предложенные им идеи, именуемые «вихрем Сандерса», с основным упором на национальную универсальную систему здравоохранения и повышение минимального размера оплаты труда, снискали у людей горячую поддержку. В глазах Сандерса кампания Харрис на выборах была ориентирована только на те слои населения, которые и без того находятся в привилегированном положении. Вскоре после того, как поражение демократов стало очевидным, Сандерс опубликовал через соцсеть «X» заявление, в котором решительно констатировал: «Нет ничего удивительного в том, что Демократическая партия, бросившая рабочий класс, оказалась брошена рабочим классом»(*2).

Конечно, специалисты указывали на то, что экономическая политика Трампа, и прежде всего повышение таможенных пошлин, разгоняя инфляцию, еще более осложнит жизнь рабочему классу(*3). Но сейчас важно то, многие избиратели доверились Трампу при всей неоднозначности такого курса, сочтя, что именно он – тот самый политик, который способен спасти их от экономических проблем.

На кампанию Харрис изобильно жертвовали средства крупные корпорации, и по сумме собранных пожертвований ее лагерь подавляющим образом доминировал над лагерем Трампа. Однако следует предположить, что эти пожертвования, по-видимому, в немалой степени повлияли на содержание предвыборных лозунгов Харрис. После того, как Байден вышел из борьбы, а Харрис сочли наиболее вероятной преемницей, за десять дней ее штаб получил примерно от 5 тыс. корпоративных руководителей пожертвования на сумму примерно 2 млн долларов. Сразу после своего официального назначения кандидатом в президенты Харрис уделяла большое внимание обращениям к народу, страдающему от роста цен, в том числе выступая за выработку мер жесткого контроля над крупными корпорациями, получающими колоссальные прибыли за счет несправедливого завышения цен. Но затем, по мере укрепления связей с крупными корпорациями, Уолл-стрит и Кремниевой долиной, Харрис заметно смягчила тон своих высказываний, обращенных против крупного бизнеса(*4). Не выработав ясного послания по поводу восстановления жизни среднего класса, Харрис выступала с абстрактными заявлениями о том, какой угрозой для демократии станет второй срок Трампа на президентском посту, а это не нашло отклика в сердцах многих избирателей.

В рядах Демократической партии и ее сторонников все чаще заключают, дескать, «Харрис проиграла из-за чрезмерной либеральности». Мол, она уделяла большое внимание борьбе с гендерной дискриминацией, проблеме изменения климата и другим вопросам, способным заинтересовать лишь малочисленные группы либерально настроенных избирателей, но из-за этого отдалилась от рядового массового избирателя.

Однако такую точку зрения вряд ли можно назвать вполне соответствующей реалиям предвыборной кампании Харрис. Конечно, она известна тем, что в свою бытность сенатором выступила соавтором амбициозного законопроекта о мерах по борьбе с изменением климата, и считалось, что по своему либерализму она стоит в одном ряду с такими политиками, как Сандерс(*5). В 2019 году, когда Харрис выражала намерение баллотироваться на праймериз для выдвижения кандидатом в президенты, она выступала в поддержку операций по смене пола для всех совершеннолетних трансгендеров, включая заключенных в тюрьмах, а также лиц, содержащихся на объектах иммиграционно-таможенной полиции (ICE)(*6). В опубликованной в 2019 году автобиографии под названием «Истины в моем сердце. Личная история» Харрис резко критиковала администрацию Трампа за чрезвычайные меры против незаконной иммиграции, подчеркивая важность сохранения должной терпимости для Америки как «страны иммигрантов».

Всю эту либеральную повестку в ходе предвыборной кампании Харрис практически полностью отбросила. Республиканская партия жестко критиковала Харрис за ее прошлые заявления о правах ЛГБТК+ и других сексуальных меньшинств, а также о нелегальных иммигрантах. Республиканцы стремились отдалить от нее сторонников центризма, атакуя ее «либерал-экстремизм». В этих условиях штаб Харрис, по-видимому, отказался от отстаивания либеральных позиций, сочтя, что тяготеть к центризму – более предпочтительная стратегия. Если говорить о климатической повестке, то Харрис и вовсе с гордостью заявляла о том, что при администрации Байдена в стране удалось добиться рекордной добычи нефти и газа, причем с расширением добычи так называемым «методом гидроразрыва», который многие считают рискованным с точки зрения охраны окружающей среды. Что же касается незаконной иммиграции, Харрис и вовсе выступила в поддержку ужесточения контроля на южной границе, заявляя, что будет охранять ее еще строже, чем Трамп. А про права сексуальных меньшинств в ходе предвыборной борьбы она практически не высказывалась(*7).

Одной из причин, из-за которых Харрис не смогла вызвать энтузиазм, превосходящий энтузиазм по отношению к Трампу, стало вовсе не то, что она была «чересчур либеральной», а изменчивость занимаемой Харрис позиции, и поскольку ей не удалось в достаточной мере объяснить эти изменения, в конечном счете, проблема состояла скорее либо в отсутствии внятных политических убеждений, либо, если таковые действительно имеются, в неспособности убедить в этом избирателей. Следствием стало все большее разочарование тех, кто надеялся, что Харрис предложит либеральный курс или, по меньшей мере, будет поддерживать либеральную повестку. Трамп же, напротив, твердо держался заявленных позиций, в частности, о политике в области таможенных пошлин и о принудительной высылке незаконных иммигрантов, отлично понимая, какого политического курса, а также слов и действий ждут от него сторонники.

В Японии, где тоже давно стоит задача по выправлению неравенства, избирателям прежде всего хочется, чтобы их жизнь стала хоть немного легче, а заработки, которые удается донести до дома – хоть немного больше. Можно утверждать, что на всеобщих выборах, состоявшихся в октябре, именно эти чаяния избирателей побудили Демократическую партию для народа развернуть активную кампанию за пересмотр «барьера подоходного налога в 1 млн 30 тыс. йен» под лозунгами «повышения чистого заработка» и «повышения верхнего предела для поддержки иждивенцев». А в том, что изменение климата, а также вопрос о возможности для супругов при желании иметь разные фамилии, однополые браки и другие проблемы гендерного равенства не выступали важными темами предвыборных дебатов, поскольку якобы «не приносят голоса избирателей», всеобщие выборы в Японии, как представляется, походили на выборы президента в США.

Конечно, ни демократией, ни правами человека сыт не будешь, но их важность замечаешь, стоит только начать их утрачивать. На этот раз Трамп одержал убедительную победу, сосредоточив предвыборную кампанию на жизни и ощущении личной безопасности простых людей, проблемах незаконной иммиграции и инфляции. По-видимому, по всему миру, в том числе и в Японии, найдутся партии, которые последуют этому примеру. Но мир, который мы получим в итоге, вероятно, будет миром, в котором очень многим людям окажется трудно жить. Делать вывод то том, что «либеральная повестка устарела» в ответ на выбор Трампа пока слишком рано. То, что вопросы мировой экологической повестки и неизменная приверженность отстаиванию прав человека не нашли отклика у населения и не принесли большого числа голосов на нынешних выборах, отнюдь не означает, что впредь во всем этом нет необходимости.

Фотография к заголовку: Звездно-полосатый флаг, оставленный вместе с мусором в Гарвардском университете – альма-матер кандидата от демократов Камалы Харрис на месте ее митинга вечером в день подсчета голосов на выборах президента Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, 6 ноября 2024 г. (© Reuters)

