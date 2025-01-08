«Тучи над головой» японской экономики в 2025 году: угроза «проливного ливня» в зависимости от таможенной политики Трампа

Каким будет 2025 год для экономики Японии, в которой продолжается стагнация из-за высоких цен? Сохраняются опасения и по поводу нестабильности внешней обстановки в связи с появлением в Соединенных Штатах администрации Трампа, выступающего под лозунгом «Америка прежде всего», а также стремительным охлаждением экономики крупнейшего экспортного партнера Японии – Китая. Мы расспросили о перспективах японской экономики ведущего экономиста исследовательского института Mizuho Research & Technologies, бывшего члена совета директоров Банка Японии Момму Кадзуо.

Ведущий экономист НИИ комплексных исследований «Мидзухо». В прошлом входил в состав правления Банка Японии. Окончил экономическое отделение Токийского университета и поступил на работу в Банк Японии. Занимал должности начальника департамента статистических исследований, начальника департамента планирования, после чего был директором по финансовой политике и директором по международным делам. В 2016 году вышел в отставку и занял нынешний пост.

Удар по бюджетам домохозяйств, сопоставимый со временами после краха Lehman Brothers

Точно так же, как недовольство экономикой проявилось в волеизъявлении японского народа на осенних всеобщих выборах, отразилось оно и в неблагоприятных результатах проведенного Банком Японии анкетного опроса населения о том, как люди воспринимают собственную жизнь. Диффузионный индекс, выражающий ответы на вопрос «в какую сторону изменилась ваша жизнь» (вычисляемый путем вычета из числа ответивших, что жизнь «стала комфортнее», число считающих, что жить «стало менее комфортно»), за 2022–2023 годы, когда происходил рост цен, стремительно понизился. Суммарная величина его падения такая же, как примерно в 2008 году – в период шока, последовавшего за крахом банка Lehman Brothers, и если судить по бюджету домохозяйств, то за эти два года инфляция нанесла удар столь же болезненный, как во времена того краха.

Если во времена после кризиса Lehman в связи с увольнениями внештатного персонала появились так называемые «новогодние деревни командируемого персонала», то есть наиболее сильный удар пришелся на отдельную часть населения, то теперь от взлета цен труднее жить стало всем жителям страны.

Семейные бюджеты населения составляют наличные деньги и банковские сбережения общей суммой 1100 трлн йен, но поскольку инфляция за три года составила около 8%, добытые упорным трудом сбережения населения съежились на 90 трлн йен. Наряду со столь чувствительной утратой богатства инфляция разъедает и ежемесячные заработки людей. Нет ничего странного, что домохозяйства ощущают, что им наносится «удар, сопоставимый с кризисом Lehman Brothers, из-за чего потребление никак не может восстановиться до того уровня, который был в 2019 году – до начала пандемии коронавируса. На какое-то время вырваться из застоя потребления представляется затруднительным.

Как обстоят в этих условиях дела с реальной заработной платой – показателем изменения заработков с учетом роста цен? Если на протяжении 2024 года изменения в сравнении с предшествовавшим годом были, то положительными, то отрицательными, то в 2025 году существует вероятность, что изменение реальных зарплат будет хоть и скромным, но положительным. Не исключено, что при аналогичном нынешнему росту зарплат на уровне около 2,5–3 процентов произойдет некоторое замедление роста цен, который ограничится величиной около двух процентов или немногим менее. Это объясняется тем, что воздействие, оказанное уже произошедшим ростом цен на импортируемые товары, постепенно ослабевает.

Иначе говоря, необходимо особенно внимательно следить за изменениями цен. Геополитические риски, прерывания цепочек поставок из-за противостояния США и Китая, изменение климата, старение населения и другие факторы оказывают сдерживающее влияние на предложение в глобальном масштабе, что облегчает ценам рост. Если говорить о тенденциях, то пусть до гиперинфляции дело и не доходит, но по широко распространившемуся мнению эпоха низкой инфляции, подобная той, что была в 2010-е годы, уже не вернется. Достаточно ли растут заработные платы для того, чтобы поспеть за ростом цен? В случае Японии это не просматривается отчетливо.



Момма Кадзуо отвечает на вопросы интервью. Снимок редакции nippon.com

«Кот наплакал»: каким будет эффект от ликвидации «барьера» заработков

Для того, чтобы увеличить ту часть заработка, которую людям удается «донести до дома», предлагаемую Демократической партией для народа ликвидацию «барьера заработка в 1 млн 30 тыс. йен», на мой взгляд, следует реализовать по соображениям социальной справедливости. Это объясняется тем, что минимальный уровень налогообложения, который должен защищать доходы, минимально необходимые для жизни, оставался неизменным очень долго. Но если исходить с позиции экономических мер, то небольшое изменение данного показателя в сторону увеличения не позволяет рассчитывать на серьезную экономическую отдачу.

В отношении подлежащего налогообложению минимума Либерально-демократическая партия, партия Комэй и Демократическая партия для народа ставят целью поднять годовую планку до 1 млн 780 тыс. йен, но даже в случае реализации этой цели масштаб налогового послабления (по подсчетам правительства) составит в общей сложности 7,8 трлн йен. Поскольку из-за инфляции заработки и сбережения жителей страны потеряли 90 трлн йен, не следует ли из всего этого, что экономический эффект от данного шага станет тем, о чем в народе говорят «как кот наплакал»? Более того, поскольку считается, что при сокращении налогов люди направляют непосредственно на потребление около 25% суммы послабления, это составляет максимум 2 трлн йен. Иными словами, повышающий эффект в ВВП страны составит всего лишь около 0,4%.



Лидеры ЛДП, Комэй и Демократической партии для народа, договорившиеся повысить порог минимального заработка, подлежащего налогообложению – «порог годового дохода в 1 млн 30 тыс. йен». (Слева направо) Генеральный секретарь Демократической партии для народа Симба Кадзуя, генсек Либерально-демократической партии Морияма Хироси, генсек партии Комэй Нисида Макото (Jiji Press)

В качестве меры, направленной на преодоление нехватки рабочих рук, рассматривается также возможность повышения ограничений, определяющих «барьер частичной занятости», «пенсионный барьер» и «барьер социального страхования», но даже если все эти меры принесут какой-то эффект, полагаю, он не будет достаточно ощутим для наглядной видимости. К примеру, это позволит избавиться от явления, когда ближе к концу года студенты начинают избегать подработок, чтобы не преодолеть порог заработка, за которым родители не смогут вносить их как иждивенцев в свои налоговые декларации. За счет повышения барьера студенты получат возможность трудиться в полной мере на протяжении всего года. Оценка таких шагов зависит от того, считать данный эффект большим или незначительным.

На данный момент не просматривается отрасли, которая могла бы вытягивать за собой «буксиром» всю японскую экономику, и остается только вести борьбу для того, чтобы воспрепятствовать ее спаду. Но в качестве благоприятного примера повышения потенциала роста можно привести продвижение тайваньской корпорации TSMC – крупнейшего в мире субподрядчика по производству полупроводниковой продукции. Это создает основу для замечательного привлечения зарубежных капиталов и серьезного подъема полупроводниковой отрасли, которая является одной из сильных сторон японской экономики. Правительство пошло на инвестиции на сумму свыше 1 трлн йен, но это своего рода последний шанс, и риск того, что это не поможет, тоже немал. Если не сделать ничего сейчас, то мы лишимся полупроводниковой отрасли, которая была сильной стороной Японии. Помимо вливания денег необходима сильная воля в стремлении непременно добиться успеха.

Япония как страна, где скопилась масса проблем, неуклонно продолжит предпринимать усилия на таких направлениях как энергетика возобновляемых источников или взращивание информационных технологий как средства, позволяющего преодолеть снижение рождаемости и старение населения, в надежде, что эти направления создадут перспективы вслед за производством полупроводников. Необходимые для этого технологии и кадры она будет принимать в том числе и из-за рубежа. Хорошо бы иметь стратегию роста, основанную на таком видении дальнейшего развития ситуации.

Угроза таможенных пошлин Трампа

В 2025 году произойдет триумфальное возвращение Трампа на пост президента США. Если он в соответствии со своими предвыборными обещаниями будет вводить таможенные пошлины на уровне 10–20% для всех стран, то ввиду того, что некоторые из них наверняка будут вводить пошлины в ответ, по всему миру развернется торговая война. Международный валютный фонд и другие организации бьют тревогу о том, что это может весьма пагубно сказаться на мировой экономике. Естественно, ухудшится экономическая конъюнктура и для Японии.

Трамп намеревается обложить 25-процентной пошлиной Мексику и Канаду, которые служат Японии производственными базами для выпуска автомобилей, предназначенных Соединенным Штатам, и в случае реализации данная мера Трампа серьезно повлияет на Японию. Поскольку автомобилестроение – ключевая отрасль японской промышленности, это большая опасность.

С другой стороны, Китай, который не связан с Трампом, находится в плачевном состоянии из-за краха пузыря на рынке недвижимости, в связи с чем уже происходит сокращение экспорта в эту страну из Японии. В связи с ухудшением экономической конъюнктуры на внутреннем рынке Китай наращивает экспорт избыточно выпускаемой промышленной продукции, и на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и других регионов дешевые китайские товары оказывают давление на позиции японских предприятий. В случае, если администрация Трампа в соответствии с его предвыборными обещаниями обложит китайскую продукцию 60-процентными пошлинами, товары из Китая, лишившиеся сбыта на американском рынке, наверняка станут постепенно заполонять рынки других стран.

То, что позиция Трампа «собственная страна прежде всего» получила поддержку в Соединенных Штатах, очевидно является реакцией на провал глобализации. Примерно до начала 2000-х годов Соединенные Штаты считали глобализацию благоприятным для себя явлением. Это объяснялось тем, что с вовлечением Китая в глобальный рынок им удалось добиться баланса, стимулирующего развитие, а американским предприятиям это позволяло осуществлять массовый выпуск продукции по всему миру с низкими издержками, что сулило выгоды всем сторонам.

Но с 2010-х годов Соединенные Штаты начали осознавать, что глобализация не может продолжаться в их собственных интересах. После Lehman-шока 2008 года экономика США так и не восстановилась, стало расширяться неравенство, «белые воротнички» лишались рабочих мест, и средний класс начал приходить в упадок. Мнение о том, что механизм, служащий не Америке, а приносящий выгоду лишь Китаю и быстрорастущим странам, нехорош, свойственно не только Трампу. В Соединенных Штатах оно становится все более широко распространенным.

Курс йены 140–150 йен за доллар при низких ставках в США?

Что будет с ключевой учетной ставкой при администрации Трампа? Я считаю, что она будет снижаться. В условиях протекционизма повышение цен ведет к утрате покупательной способности потребителей. Поскольку такие меры как урезание расходов правительства и ограничение иммиграции оказывают негативное влияние на экономическую конъюнктуру, Федеральной резервной системе США, как я полагаю, придется снижать свою ключевую политическую ставку.

Вместе со снижением ключевой ставки в Соединенных Штатах котировки японской национальной валюты, вероятно, качнутся в сторону подорожания иены по отношению к доллару до уровня примерно 140–150 йен за доллар. Неизвестно, что Трамп думает о валютном рынке, но, по всей вероятности, он считает, что с точки зрения национальной промышленности удешевление доллара является положительным фактором.

Из всего этого напрашивается вывод, что в 2025 году тучи над экономикой Японии не разойдутся. Но ввиду того, что неопределенность крайне высока, имеется и вероятность того, что в этих тучах будут возникать просветы. Но вместе с тем если Трампу действительно не хватит здравого смысла настолько, что он исполнит свои предвыборные обещания повысить пошлины на 10–20 процентов, то тучи над японской экономикой могут разразиться сильными ливнями. Сам я полагаю, что Трамп вряд ли на это пойдет, и тем не менее, пока небо над головой в нависающих тучах, остается только гадать, хлынет ли дождь, и когда это может произойти.

(Интервью взял Мотида Дзёдзи, редакция nippon.com)

Фотография к заголовку: люди спешат на работу в токийском районе Маруноути (PIXTA)

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