Китайское давление на Японию и опасность «ловушки G2»

Воспользовавшись в качестве повода высказыванием премьер-министра Такаити Санаэ по поводу возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня, Китай усиливает давление на Японию. Это происходит на фоне вероятного стратегического замысла Китая, с одной стороны, умиротворить американского президента Дональда Трампа, а с другой – вбить клин между Японией и Соединенными Штатами, и правительству под руководством Такаити следует осознавать, что такое положение дел может приобрести затяжной характер.

Настойчивость требований Китая «взять свои слова обратно»

Все началось с того, что 7 ноября, отвечая на вопрос члена Бюджетного комитета Палаты представителей Парламента Японии, премьер-министр Такаити Санаэ отметила, что в случае, если Китай прибегнет к морской блокаде Тайваня с использованием вооруженной силы, это может представлять для Японии то, что именуется «угрозой существованию», упомянув при этом вероятность задействования права на коллективную самооборону для оказания поддержки американским вооруженным силам.

На следующий день консул Китая в Осаке выступил в одной из соцсетей с резким заявлением. Имея в виду премьер-министра Японии, он написал, что «нахально лезущую грязную шею придется решительно рубить». Хотя позднее эти слова из соцсети удалили, Китай не просто игнорирует протесты японского правительства – он занимает крайне жесткую позицию, и пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел подчеркнул, что «Китай крайне недоволен и выступает решительно против высказывания премьер-министра Такаити».

Уже после этого с трибуны Организации Объединенных Наций Китай, заявив, помимо прочего, о том, что «Япония не делает выводов из допущенной в прошлом агрессии против Китая», продолжил требовать от премьер-министра Такаити взять свои слова обратно. Это требование Китай подкрепил тактикой усиления угроз и запугивания, в рамках которой, во-первых, призвал китайских туристов и учащихся воздерживаться от поездок в Японию, во-вторых, приостановил импорт японских морепродуктов, а в-третьих, отменил премьеры японских фильмов и выступления японских исполнителей.

Насколько велик ущерб туризму и другим отраслям?

На данный момент китайская тактика давления и запугивания нацелена, в основном, на экономику и культуру. Американские СМИ заключают, что особенность нынешнего так называемого «неформального экономического принуждения»(*1) состоит в том, что предпринимаемые меры не опираются ни на какие законы или положения официальной публичной политики. Пресловутый ограничения экспорта редкоземельных элементов и другие подобные меры, поскольку они опирались на публичную политику, по всей видимости, оказались в фокусе внимания на американо-китайских переговорах, и китайские власти, судя по всему, пообещали их заморозить. Что же касается неформальных мер, таких как призывы воздерживаться от поездок в Японию под предлогом «ухудшившейся ситуации с безопасностью» или возобновление проверок морепродуктов под предлогом соображений безопасности продовольствия, японской стороне, по-видимому, трудно выдвинуть какие-то ответные меры. Гости из Китая составляют примерно более 20% потока японского въездного туризма (иностранцев, приезжающих в Японию), и поскольку, как утверждают, количество отмененных авиабилетов уже достигло полумиллиона, фактический урон японской экономике наносится немалый. И пусть в некоторых туристических местах Японии поговаривают, дескать, «с сокращением потока китайских туристов меньше хлопот и неприятностей, которые с ними связаны», факт остается фактом: в туристическом бизнесе и смежных отраслях выработка мер замещения на случай, если нынешнее положение будет затягиваться, пока буксует.

Примирительная позиция Трампа по отношению к Китаю

Один из американских политологов считает, что мерами давления, оказываемого на Японию, правительство Си Цзиньпина «пытается ослабить политический базис власти Такаити»(*2). В рядах Либерально-демократической партии есть немало сторонников сближения с Китаем. Поскольку на данный момент вряд ли можно утверждать, что базис поддержки недавно сформировавшейся правящей коалиции Либерально-демократической партии и Партии возрождения Японии совершенно прочен, похоже, что Китай посредством экономических потрясений пытается повлиять на внешнюю политику Такаити в отношении Китая и Тайваня.

Одновременно вызывает опасения и то, что президент Трамп, с которым совсем недавно на японо-американском саммите удалось договориться об укреплении альянса Японии и США, проявляет признаки смягчения своей позиции в отношении Китая. В ноябре следующего года Трампа ждут промежуточные выборы в конгресс, и американский президент вовсю готовится к визиту в Китай в апреле с целью добиться максимальных экономических выгод на торговых переговорах с этой страной в рамках своей «дипломатии сделок».

Китайское внешнеполитическое ведомство в одностороннем порядке объявило о том, что в ходе состоявшейся 24 ноября телефонной беседы американского и китайского лидеров «удалось добиться понимания американской стороной важности тайваньского вопроса».

Двадцать седьмого ноября через печатный орган китайской компартии – газету «Жэньмин жибао» – Китай даже обратился к Соединенным Штатам с призывом о «совместной борьбе», заявив, что «решительно препятствовать действиям, вредящим миру и стабильности в мире – это общая ответственность США и КНР».

Между тем 25 ноября в телефонной беседе лидеров Японии и США сам Трамп, как сообщается, говорил премьер-министру Такаити о том, что «не нужно провоцировать Китай». Это можно рассматривать как свидетельство о том, что китайская стратегия состоит в стремлении склонить Трампа к примирительной позиции по отношению к Китаю, в том числе и по тайваньскому вопросу, воспользовавшись для этого в качестве рычага благополучным разрешением американо-китайских торговых переговоров. При этом возникает перспектива вовлечения США в механизм «Большой двойки» – формирования международного порядка Соединенными Штатами и Китаем.

Замысел «Большой двойки» – глобального американо-китайского доминирования – уже выдвигался в прошлом при президенте США Бараке Обаме, однако эта идея не прижилась в американской политике ввиду авторитарной сущности Китая и несовпадения его мировоззрения с американским. Между тем непосредственно перед саммитом с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся в Южной Корее в конце октября, президент Трамп написал в социальных сетях: «Начинается саммит G2». Судя по словам Трампа, в том числе заявлению по окончании этой встречи о том, что «Саммит G2 с господином Си прошел великолепно», Трамп и не пытается скрывать, что идея «Большой двойки» его вполне устраивает(*3). Если же президента Трампа, пусть и лишь на какое-то время, удастся завлечь на путь создания американо-китайской «Большой двойки», то под угрозой окажутся не только будущее Тайваня и японо-американский альянс, но мир и стабильность во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

Сотрудничать со странами, пострадавшими от «превращения экономики в оружие»

Что касается высказывания Такаити, и в американских средствах массовой информации отмечают: «Это слом прежнего курса, поскольку даже ныне покойный премьер-министр Абэ Синдзо не затрагивал Тайвань столь явно»(*4). «Чрезвычайная ситуация вокруг Тайваня – это чрезвычайная ситуация для Японии» – вывод, который напрашивается сам собой из реалий положения с обеспечением безопасности, и надо честно признать, что это было ясно и без слов.

Вопрос в том, как отвечать на продолжающееся давление. В прошлом уже есть примеры того, как китайские меры экономического принуждения наносили ущерб – это и бойкотирование товаров (Южная Корея, 2016 год), и прекращение импорта мяса и вин (Австралия, 2020 год), и полное прекращение ввоза товаров (Литва, 2021 год). Правительству Японии необходимо вместе со всеми странами, пострадавшими от таких действий, как можно громче заявлять на международной арене о неправомерности и несправедливости принуждения во всех этих случаях.

В дополнение отметим, что Китай зависит на 100 процентов от ввоза из Японии, США и Южной Кореи порошкового серебра, необходимого для производства солнечных панелей, немало имеется и других товаров, в импорте которых эта страна зависит от Запада. Использование этих преимуществ могло бы послужить действенной мерой в ответ на принуждение со стороны Китая.

Но еще более важна необходимость усилий по укреплению японо-американского альянса с тем, чтобы не дать этой стране завлечь президента Трампа в ловушку «Большой двойки».

Фотография к заголовку: начальник Департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсун (впереди справа) и начальник бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Канаи Масааки по окончании переговоров в Пекине, 18 ноября 2025 г. (© Kyodo)

