Один из 11,6 детей рождается в результате экстракорпорального оплодотворения: исследование Японского общества акушерства и гинекологии

Прошло более 40 лет с момента рождения первого «ребёнка из пробирки», а сегодня в каждом школьном классе может быть как минимум два-три ребёнка, рожденных в результате экстракорпорального оплодотворения.

Согласно отчёту Японского общества акушерства и гинекологии, число детей, родившихся в результате экстракорпорального оплодотворения при лечении бесплодия, в 2021 году увеличилось на 9416 по сравнению с предыдущим годом до рекордного уровня в 69 797. По данным статистики естественного движения населения, общее число рождений в 2021 году составило 811 622, то есть одно из 11,6 рождений произошло посредством экстракорпорального оплодотворения. Число случаев лечения с 2016 года оставалось на одном уровне около 450 000, но в 2021 году достигло рекордного уровня в 498 140. По возрасту женщин наибольшее количество случаев приходится на 39-летних – 39 631, за ними следовали 40-летние и 41-летние.

Экстракорпоральное оплодотворение – это метод лечения бесплодия, который включает оплодотворение яйцеклеток жены спермой мужа вне тела и возвращение их в матку жены. Когда в 1978 году в Великобритании впервые в мире ребёнок родился с применением ЭКО, он привлёк внимание как «ребёнок из пробирки». В Японии, с того момента, как в 1983 году в Университете Тохоку при помощи метода ЭКО родился первый ребёнок, он применялся для рождения более 840 000 детей. После оплодотворения in vitro существует два метода: возвращение эмбриона в матку в том виде, в котором он есть, и возвращение эмбриона после его заморозки.

В рамках мер по борьбе со снижением рождаемости лечение бесплодия, включая экстракорпоральное оплодотворение, с 2022 года покрывается государственным медицинским страхованием.

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