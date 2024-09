Осенняя листва в 2024 году в Японии: в Токио листья гинкго пожелтеют в начале декабря

Все четыре времени года в Японии по-своему красивы, но особые чувства в сердцах жителей страны вызывают весна и осень – цветение сакуры и осенняя листва. Здесь мы представим прогноз лучшего времени, чтобы увидеть осеннюю листву, фронт которой движется с севера в южные регионы Японии.

С приближением зимы деревья окрашиваются в яркие цвета, прежде чем сбросить листья, и многие люди едут в горы, чтобы полюбоваться осенней листвой. В отличие от фронта цветения сакуры, который движется на север из тёплых регионов, фронт осенних листьев постепенно движется на юг от северных частей Японии, спускаясь от высокогорных районов к городам на равнинах.

Согласно прогнозу осенней листвы, объявленному 3 сентября осакской компанией Nippon Meteorological Co., Ltd. (ссылка на английском языке), осенью 2024 года ожидается несколько более высокая температура по всей стране, поэтому лучший период, чтобы полюбоваться жёлтой листвой, наступит в обычное время или немного позже.

В Японии вдоль улиц и в парках высажено множество деревьев гинкго, яркий золотистый цвет которых символизирует городскую осень. Примерно в середине-конце ноября в северо-восточном регионе Тохоку и южнее парки и обсаженные деревьями улицы окрасятся в жёлтый цвет.

Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра жёлтой листвы в крупных городах в 2024 году

Город Ожидаемая дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро 6 ноября Норма (2) Аомори 7 ноября Норма (5) Сэндай 29 ноября Норма (6) Токио 26 ноября Норма (3) Канадзава 12 ноября Норма (2) Нагано 15 ноября Норма (5) Нагоя 19 ноября Норма (1) Киото 28 ноября Норма (4) Осака 25 ноября Норма (3) Вакаяма 27 ноября Норма (4) Хиросима 21 ноября Норма (6) Коти 16 ноября Норма (1) Фукуока 28 ноября Позднее (8) Кагосима 28 ноября Норма (3)

В некоторых высокогорных районах листья опадают раньше, но даже на Хоккайдо и в северной части Тохоку деревья на равнинах не краснеют до ноября. В районах к югу от Тохоку время красной листвы начнётся в декабре.

Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра красной листвы в крупных городах в 2024 году

Город Ожидаемая дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро 8 ноября Позднее (11) Аомори 15 ноября Норма (2) Сэндай 27 ноября Позднее (6) Токио 1 декабря Норма (3) Канадзава 30 ноября Норма (6) Нагано 23 ноября Позднее (11) Нагоя 3 декабря Норма (5) Киото 12 декабря Позднее (7) Осака 4 декабря Норма (3) Вакаяма 13 декабря Позднее (7) Хиросима 29 ноября Позднее (7) Коти 10 декабря Позднее (8) Фукуока 10 декабря Позднее (9) Кагосима 14 декабря Норма (-1)

На сайте прогноза состояния осенней листвы «Коё наби» (на английском языке) вы можете узнать о состоянии осенних листьев в 700 точках по всей стране и в горах.

Чтобы полюбоваться листвой, можно поехать в горы, но на самом деле и в Токио есть много мест, где можно насладиться захватывающими видами осенней листвы. Здесь мы представим сады и парки, которые можно посетить бесплатно или за небольшую плату до 500 йен.

Сады Хамарикю (район Тюо)

12 минут пешком от станции Симбаси (JR, линия Гиндза токийского метрополитена и линия Асакуса компании «Тоэй»), входная плата 300 йен.



(PIXTA)

Коисикава Коракуэн (район Бункё)

5 минут ходьбы от станции Суйдобаси линии JR Собу, 6 минут ходьбы от станции Коракуэн линий токийского метро Маруноути и Намбоку, входная плата 300 йен.



Белая крыша на заднем плане – «Токио Доум» (PIXTA)

Ботанический сад Коисикава – ботанический сад аспирантуры Токийского университета (район Бункё)

10 минут пешком от станции Хакусан линии Тоэй Мита, 15 минут пешком от станций Мёгадани и Коракуэн токийского метро. Входная плата: 500 йен (закрыто по понедельникам).



(PIXTA)

Рикугиэн (район Бункё)

7 минут пешком от станции Комагомэ линия JR Яманотэ и линии токийского метро Намбоку, входная плата 300 йен.



(PIXTA)

Деревья гинкго в парке Дзингу Гайэн (район Минато)

5 минут пешком от станции Аояма 1-тёмэ линий Гиндза и Хандзомон токийского метро, линии Тоэй Оэдо, вход бесплатный.



Деревья гинкго в парке Дзингу Гайэн (PIXTA)

Момидзидани в парке Сиба (район Минато)

4 минуты пешком от станции Акабанэбаси на линии Тоэй Оэдо, вход бесплатный. Эта искусственная долина в уголке парка Сиба – популярное место фотографирования Токийской башни сквозь осенние листья.



(PIXTA)

Кампус Хонго Токийского университета (район Бункё)

1 минута пешком от станции Тодаймаэ линии Токийского метро Намбоку, 6 минут пешком от станции Хонго Сантёмэ линии Тоэй Оэдо.



(PIXTA)

Сад Мэдзиро (район Тосима)

5 минут пешком от станции Мэдзиро линии JR Яманотэ, вход бесплатный.



(PIXTA)

Сад Киёсуми (район Кото)

3 минуты пешком от станции Киёсуми Сиракава линии Тоэй Оэдо, линии Хандзомон токийского метро, входная плата 150 йен.



(PIXTA)

Императорский дворец, улица Инуи (район Тиёда)

В честь 80-летия императора (сейчас – почётный император Акихито) с 2014 года весной и осенью улица Инуи, проходящая через императорский дворец от ворот Сакасита до ворот Инуи, была открыта для публики. Конкретные даты открытия будут объявлены на сайте Управления императорского двора.

5 минут пешком от станции Нидзюбаси-маэ линий токийского метро Хибия и Тиёда.



(PIXTA)

Фотография к заголовку: Осенние листья в саду Рикугиэн в токийском районе Бункё (PIXTA)

