Осенняя листва в 2024 году в Японии: в Токио листья гинкго пожелтеют в начале декабря

Осенняя листва в 2024 году в Японии: в Токио листья гинкго пожелтеют в начале декабряОбщество Культура
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С приближением зимы деревья окрашиваются в яркие цвета, прежде чем сбросить листья, и многие люди едут в горы, чтобы полюбоваться осенней листвой. В отличие от фронта цветения сакуры, который движется на север из тёплых регионов, фронт осенних листьев постепенно движется на юг от северных частей Японии, спускаясь от высокогорных районов к городам на равнинах.
Согласно прогнозу осенней листвы, объявленному 3 сентября осакской компанией Nippon Meteorological Co., Ltd. (ссылка на английском языке), осенью 2024 года ожидается несколько более высокая температура по всей стране, поэтому лучший период, чтобы полюбоваться жёлтой листвой, наступит в обычное время или немного позже.
В Японии вдоль улиц и в парках высажено множество деревьев гинкго, яркий золотистый цвет которых символизирует городскую осень. Примерно в середине-конце ноября в северо-восточном регионе Тохоку и южнее парки и обсаженные деревьями улицы окрасятся в жёлтый цвет.
Источник: Nippon Meteorological Co., Ltd.Japan Weather Co., Ltd.
Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра жёлтой листвы в крупных городах в 2024 году
|Город
|Ожидаемая дата
|Отличие от среднего значения (дни)
|Саппоро
|6 ноября
|Норма (2)
|Аомори
|7 ноября
|Норма (5)
|Сэндай
|29 ноября
|Норма (6)
|Токио
|26 ноября
|Норма (3)
|Канадзава
|12 ноября
|Норма (2)
|Нагано
|15 ноября
|Норма (5)
|Нагоя
|19 ноября
|Норма (1)
|Киото
|28 ноября
|Норма (4)
|Осака
|25 ноября
|Норма (3)
|Вакаяма
|27 ноября
|Норма (4)
|Хиросима
|21 ноября
|Норма (6)
|Коти
|16 ноября
|Норма (1)
|Фукуока
|28 ноября
|Позднее (8)
|Кагосима
|28 ноября
|Норма (3)
В некоторых высокогорных районах листья опадают раньше, но даже на Хоккайдо и в северной части Тохоку деревья на равнинах не краснеют до ноября. В районах к югу от Тохоку время красной листвы начнётся в декабре.
Источник: Nippon Meteorological Co., Ltd.Japan Weather Co., Ltd.
Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра красной листвы в крупных городах в 2024 году
|Город
|Ожидаемая дата
|Отличие от среднего значения (дни)
|Саппоро
|8 ноября
|Позднее (11)
|Аомори
|15 ноября
|Норма (2)
|Сэндай
|27 ноября
|Позднее (6)
|Токио
|1 декабря
|Норма (3)
|Канадзава
|30 ноября
|Норма (6)
|Нагано
|23 ноября
|Позднее (11)
|Нагоя
|3 декабря
|Норма (5)
|Киото
|12 декабря
|Позднее (7)
|Осака
|4 декабря
|Норма (3)
|Вакаяма
|13 декабря
|Позднее (7)
|Хиросима
|29 ноября
|Позднее (7)
|Коти
|10 декабря
|Позднее (8)
|Фукуока
|10 декабря
|Позднее (9)
|Кагосима
|14 декабря
|Норма (-1)
На сайте прогноза состояния осенней листвы «Коё наби» (на английском языке) вы можете узнать о состоянии осенних листьев в 700 точках по всей стране и в горах.
Чтобы полюбоваться листвой, можно поехать в горы, но на самом деле и в Токио есть много мест, где можно насладиться захватывающими видами осенней листвы. Здесь мы представим сады и парки, которые можно посетить бесплатно или за небольшую плату до 500 йен.
Сады Хамарикю (район Тюо)
12 минут пешком от станции Симбаси (JR, линия Гиндза токийского метрополитена и линия Асакуса компании «Тоэй»), входная плата 300 йен.
Коисикава Коракуэн (район Бункё)
5 минут ходьбы от станции Суйдобаси линии JR Собу, 6 минут ходьбы от станции Коракуэн линий токийского метро Маруноути и Намбоку, входная плата 300 йен.
Ботанический сад Коисикава – ботанический сад аспирантуры Токийского университета (район Бункё)
10 минут пешком от станции Хакусан линии Тоэй Мита, 15 минут пешком от станций Мёгадани и Коракуэн токийского метро. Входная плата: 500 йен (закрыто по понедельникам).
Рикугиэн (район Бункё)
7 минут пешком от станции Комагомэ линия JR Яманотэ и линии токийского метро Намбоку, входная плата 300 йен.
Деревья гинкго в парке Дзингу Гайэн (район Минато)
5 минут пешком от станции Аояма 1-тёмэ линий Гиндза и Хандзомон токийского метро, линии Тоэй Оэдо, вход бесплатный.
Момидзидани в парке Сиба (район Минато)
4 минуты пешком от станции Акабанэбаси на линии Тоэй Оэдо, вход бесплатный. Эта искусственная долина в уголке парка Сиба – популярное место фотографирования Токийской башни сквозь осенние листья.
Кампус Хонго Токийского университета (район Бункё)
1 минута пешком от станции Тодаймаэ линии Токийского метро Намбоку, 6 минут пешком от станции Хонго Сантёмэ линии Тоэй Оэдо.
Сад Мэдзиро (район Тосима)
5 минут пешком от станции Мэдзиро линии JR Яманотэ, вход бесплатный.
Сад Киёсуми (район Кото)
3 минуты пешком от станции Киёсуми Сиракава линии Тоэй Оэдо, линии Хандзомон токийского метро, входная плата 150 йен.
Императорский дворец, улица Инуи (район Тиёда)
В честь 80-летия императора (сейчас – почётный император Акихито) с 2014 года весной и осенью улица Инуи, проходящая через императорский дворец от ворот Сакасита до ворот Инуи, была открыта для публики. Конкретные даты открытия будут объявлены на сайте Управления императорского двора.
5 минут пешком от станции Нидзюбаси-маэ линий токийского метро Хибия и Тиёда.
Фотография к заголовку: Осенние листья в саду Рикугиэн в токийском районе Бункё (PIXTA)