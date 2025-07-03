Число пострадавших от атомных бомбардировок (хибакуся) впервые сократилось ниже 100 000 человек: перед обществом встает проблема передачи памяти

Число пострадавших от атомных бомбардировок (хибакуся) впервые сократилось ниже 100 000 человек: перед обществом встает проблема передачи памятиОбщество История
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80 лет после войны – прогрессирует старение хибакуся
По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, количество хибакуся, имеющих медицинские справки, составило 99 130 человек на конец марта 2025 года. Выдача справок началась в 1957 году с введением в действие прежнего Закона о медицинской помощи жертвам атомной бомбы. Достигнув пика в 372 264 человека в 1981 году, число держателей справок начало сокращаться. В марте 2014 года оно опустилось ниже 200 000, а в этом году впервые упало ниже 100 000 человек. Средний возраст хибакуся составил 86,13 года, что на 0,55 года больше, чем в тот же период прошлого года.
Спустя 80 лет после атомных бомбардировок старение хибакуся продолжается. Перед обществом стоит задача – как передать следующим поколениям опыт переживших атомную бомбардировку.
Материалы
- Министерство здравоохранения, труда и благосостояния «Данные о мерах поддержки хибакуся»
Фотография к заголовку: «Атомный купол», бывший выставочный центр торгово-промышленной палаты г. Хиросима, после взрыва атомной бомбы в 8:15 6 августа 1945 года, фотография сделана в сентябре 1945 г. (AFP=Jiji)
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