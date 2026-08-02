Падение рождаемости в Японии: в 2025 году количество рождений падало десятый год подряд

Падение рождаемости в Японии: в 2025 году количество рождений падало десятый год подрядОбщество
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Снижение уровня рождаемости
Число рождений в Японии в 2025 году снизилось до 671 236, что на 14 937 меньше, чем годом ранее. Демографические данные, опубликованные Министерством здравоохранения, труда и благосостояния, показывают, что число рождений второй год подряд составляет менее 700 000, а по сопоставимым статистическим данным, доступным с 1899 года, этот показатель является рекордно низким десятый год подряд. Общий коэффициент рождаемости, то есть количество детей, которое женщина рожает за свою жизнь, упал на 0,01 пункта до нового минимума в 1,14.
Коэффициент рождаемости в целом в восточных префектурах ниже, чем в западных, в Токио он составил 0,96, опустившись ниже 1 второй год подряд, за ним следуют Мияги и Хоккайдо (1,00). Самые высокие коэффициенты рождаемости были отмечены в префектурах Окинава (1,52), Миядзаки (1,46), Фукуи (1,45), Нагасаки (1,42), Симанэ (1,41), Кагава и Кумамото (1,40).
Число браков увеличивалось второй год подряд, поднявшись на 4027 до 489 119, но этот показатель остаётся низким. Серьёзными препятствиями для усилий по повышению числа рождений являются культурные факторы, включая общее неприятие рождения детей вне брака в Японии и тенденции к позднему вступлению в брак или вообще к отказу от него.
Демография Японии
|2025 г.
|2024 г.
|Рождения
|671 236
|686 173
|Общий коэффициент рождаемости
|1,14
|1,15
|Количество смертей (чел.)
|1 589 489
|1 605 378
|Естественный прирост/убыль (чел.)
|-918 253
|-919 205
|Количество браков (пар)
|489 119
|485 092
|Количество разводов (пар)
|179 068
|185 904
Прим.: за 2025 год приведены предварительные данные.
Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения
В 2025 году было зафиксировано 1 589 489 смертей, что ознаменовало первое снижение за пять лет, но это не оказало реального влияния на естественную убыль населения, то есть разницу между числом рождений и смертей, которая оставалась на уровне выше 900 000 второй год подряд. В Японии число смертей превышает число рождений на протяжении 19 лет подряд.
Число рождений в Японии превысило 2,5 миллиона сразу после войны во время первого бэби-бума (1947-1949) и составило более 2 миллионов во время второго бэби-бума (1971-1974). С тех пор оно продолжало снижаться, а с 2007 года темпы естественной убыли увеличились, бума рождаемости у второго поколения бэби-бума не случилось, и население продолжает сокращаться. Разрыв между числом рождений и числом смертей увеличивается с 2007 года.
Материалы
- Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения: Официальные демографические статистические данные (на японском языке)
Фотография к заголовку: ФотоAC
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