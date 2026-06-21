Население Японии за пять лет уменьшилось на 3,09 миллиона человек: сокращение числа жителей почти во всех префектурах, и особенно заметно в Токийской агломерации

Общество

Начиная с переписи 2015 года регистрируется постоянное сокращение численности населения Японии. При этом число домохозяйств растёт, поскольку становится всё больше домохозяйств из одного человека, что говорит об ослаблении социальных связей.
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Согласно предварительным данным переписи населения 2025 года, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций, население Японии (включая иностранцев) на 1 октября 2025 года составляло 123 049 524 человека, что на 3 096 575 человек меньше, чем по данным предыдущей переписи (2020 года). Перепись проводится каждые пять лет с 1920 года, и она третий раз подряд с 2015 года показала сокращение населения, причём это снижение на сегодняшний день было самым значительным. Темпы сокращения также увеличились с 0,7% в предыдущей переписи до 2,5%, что указывает на то, что сокращение численности населения становится устойчивой тенденцией.

При сокращении численности населения количество домохозяйств по всей стране выросло на 2,3% и достигло рекордного уровня в 57 124 507 человек. Среднее количество человек в домохозяйстве составило 2,15, что является самым низким показателем с тех пор, как появились сопоставимые данные в 1970 году.

Изменение количества населения Японии

В 45 префектурах, за исключением Токио и Окинавы, наблюдалось сокращение населения. В шести префектурах наблюдался переход от роста населения к снижению, включая префектуры Айти (с +0,8% до -1,2%), Сайтама (с +1,1% до -0,8%) и Фукуока (с +0,7% до -1,0%). Кроме того, темпы сокращения увеличились в 39 префектурах, включая Симанэ (с -3,3% до -6,2%, снижение на 2,9 процентных пункта), Сидзуоку (с 1,8% до 4,5%, снижение на 2,7 процентных пункта) и Хиросиму (с 1,6% до 4,2%, снижение на 2,6 процентных пункта).

Изменение численности населения по префектурам (сравнение данных переписей 2020 и 2025 гг.)

Префектура с самым большим населением – Токио (14 246 219 человек, 11,6% от населения страны). Население Токийской агломерации (Токио, Канагава, Сайтама и Тиба) составило 36 986 000 человек, или 30,1% от населения страны, что указывает на дальнейшую концентрацию населения в Токийском регионе.

Более 63,6 миллионов человек, более половины населения страны, живут в восьми крупнейших префектурах, включая Токийскую агломерацию, а также префектуры Айти, Осака, Хёго и Фукуока. Префектура с самым маленьким населением – ​​Тоттори, там живёт 523 732 человека, что составляет всего 1/27 часть населения Токио.

Материалы

Фотография к заголовку: ФотоAC

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