Население Японии за пять лет уменьшилось на 3,09 миллиона человек: сокращение числа жителей почти во всех префектурах, и особенно заметно в Токийской агломерации

Начиная с переписи 2015 года регистрируется постоянное сокращение численности населения Японии. При этом число домохозяйств растёт, поскольку становится всё больше домохозяйств из одного человека, что говорит об ослаблении социальных связей.

Согласно предварительным данным переписи населения 2025 года, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций, население Японии (включая иностранцев) на 1 октября 2025 года составляло 123 049 524 человека, что на 3 096 575 человек меньше, чем по данным предыдущей переписи (2020 года). Перепись проводится каждые пять лет с 1920 года, и она третий раз подряд с 2015 года показала сокращение населения, причём это снижение на сегодняшний день было самым значительным. Темпы сокращения также увеличились с 0,7% в предыдущей переписи до 2,5%, что указывает на то, что сокращение численности населения становится устойчивой тенденцией.

При сокращении численности населения количество домохозяйств по всей стране выросло на 2,3% и достигло рекордного уровня в 57 124 507 человек. Среднее количество человек в домохозяйстве составило 2,15, что является самым низким показателем с тех пор, как появились сопоставимые данные в 1970 году.

В 45 префектурах, за исключением Токио и Окинавы, наблюдалось сокращение населения. В шести префектурах наблюдался переход от роста населения к снижению, включая префектуры Айти (с +0,8% до -1,2%), Сайтама (с +1,1% до -0,8%) и Фукуока (с +0,7% до -1,0%). Кроме того, темпы сокращения увеличились в 39 префектурах, включая Симанэ (с -3,3% до -6,2%, снижение на 2,9 процентных пункта), Сидзуоку (с 1,8% до 4,5%, снижение на 2,7 процентных пункта) и Хиросиму (с 1,6% до 4,2%, снижение на 2,6 процентных пункта).

Префектура с самым большим населением – Токио (14 246 219 человек, 11,6% от населения страны). Население Токийской агломерации (Токио, Канагава, Сайтама и Тиба) составило 36 986 000 человек, или 30,1% от населения страны, что указывает на дальнейшую концентрацию населения в Токийском регионе.

Более 63,6 миллионов человек, более половины населения страны, живут в восьми крупнейших префектурах, включая Токийскую агломерацию, а также префектуры Айти, Осака, Хёго и Фукуока. Префектура с самым маленьким населением – ​​Тоттори, там живёт 523 732 человека, что составляет всего 1/27 часть населения Токио.

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Фотография к заголовку: ФотоAC

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