Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси
Японские сковородки: почему тяжёлые сковородки так ценят туристы из Китая?Еда и напитки Культура
Особый продукт, разработанный в течение пяти лет совместно с компанией в Цубамэ-Сандзё
Сковорода – предмет кухонной утвари, который есть, наверное, в каждом доме. Наиболее распространенный тип изготавливается из алюминия с антипригарным покрытием. Их популярность обусловлена простотой использования и ухода, поскольку еда к ним не прилипает. Хотя покрытие может поцарапаться или отслоиться через несколько лет использования, они часто продаются по доступным ценам и их легко заменить.
Однако Иида Юта, президент компании «Иидая» в шестом поколении, хотел создать такую сковороду, которую передавали бы от родителей к детям и использовали бы в течение 100 лет. Он её представлял сделанную из нержавеющей стали, устойчивую к ржавчине, изготовленную из цельного куска металла для долговечности и толщиной не менее 3 мм, и с антипригарным покрытием. Он искал производителя в области металлообработки, готового к сотрудничеству, но все отказывали, говоря, что такая сковорода не будет популярна у широкой публики и что она уничтожит спрос, поскольку такие сковороди не нужно будет менять.
Этим запросом заинтересовалась компания «Фудзиносу», которая в своё время разработала первую в мире кастрюлю для индукционной плиты на 200 В. Эта компания находится в Цубамэ-Сандзё в префектуре Ниигата, где передаётся традиция высоких технологий металлообработки. После многочисленных проб и ошибок они разработали уникальный, беспрецедентный в мире метод обработки, который включает нанесение множества чрезвычайно тонких радиальных следов от молотка на поверхности. После двух лет разработки и трёх лет отладки технологии идеальная сковорода была завершена в 2017 году. В надежде, что она будет передаваться из поколения в поколение, они назвали ее «Evergrill».
Ребристая поверхность предотвращает прилипание стейков при жарке. Она также медленно распределяет тепло, предотвращая вытекание сока из мяса, в результате чего получается хрустящая корочка снаружи и нежная, сочная мякоть внутри. После показа в телепрограмме в 2019 году и получения премии Good Design Award, продукт стал невероятно популярным, и его производство не может удовлетворить спрос.
Производится также версия сковородки Evergrill из азотированного железа. Она значительно тяжелее и дороже, чем версия из нержавеющей стали, но железная продается лучше. «Железо хорошо удерживает масло, и на нем легко образуется защитная масляная плёнка», – говорит Иида. Похоже, что такие сковородки покупают именно те, кто ценит преимущества чугунных сковородок.
Легчайшие сковородки из титана
Сковорода Evergrill при всех своих преимуществах довольно тяжёлая. Как говорит Иида, там, где распространена китайская кухня, предпочитают лёгкие сковородки, потому что их во время готовки встряхивают, поэтому сковородки из чистого титана, которые также производят в Цубамэ-Сандзё, пользуются большим спросом у туристов из Китая и Тайваня. При толщине пластины 1,2 мм и диаметре 26 см она весит всего лишь 560 граммов. Сковородку используют практически ежедневно, поэтому при выборе стоит тщательно всё обдумать и приобрести ту, которая соответствует вашим потребностям.
Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов
- Тёрки
- Ступки и пестики
- Формы для онигири и коврики для сворачивания суси
- Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.)
- Железные чайники и ситечки для чая
- Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ
- Сковородки
- Сковородки для омлета и палочки для еды
- Разделочные доски
- Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо
Материал и текст: редакция Nippon.com.
Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)
Фотография к заголовку: Сковородки Evergrill из нержавеющей стали и азотированного железа (Nippon.com)
