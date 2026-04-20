Почему иностранные туристы покупают в Японии чугунные чайники? Особенности японской традиционной чайной утвари

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси
Почему иностранные туристы покупают в Японии чугунные чайники? Особенности японской традиционной чайной утвариКультура Еда и напитки
Иностранные покупатели специально приходят за чугунными чайниками намбу тэкки
Чугунные чайники имеют свои недостатки по сравнению с эмалированными или чайниками из нержавеющей стали: они гораздо тяжелее, могут ржаветь, и при этом гораздо дороже, но их привлекательность перевешивает эти недостатки. Самым популярным типом чугунных чайников в магазине «Иидая» являются изделия намбу тэкки, «железные изделия из Намбу» – продукция традиционного ремесла княжества Намбу, располагавшегося на территории современной префектуры Иватэ.
Считается, что изделия намбу тэкки появились в период Эдо (1603-1868), когда правитель княжества Намбу (тж. княжество Мориока) пригласил мастеров из Киото для изготовления котлов для кипячения воды во время расцвета культуры чайной церемонии. В XVIII веке, с распространением употребления чая сэнтя, начали производить железные чайники с носиками. Процесс производства чайника включает 50-70 производственных операции, и почти все они выполняются вручную, демонстрируя высокое мастерство ремесленников. Чем больше вы используете изделие, тем лучше оно начинает выглядеть, и это не только вещь на всю жизнь – такие чайники передают из поколения в поколение, от родителей к детям и внукам.
Считается, что при кипячении воды в чугунном чайнике содержащиеся в водопроводной воде минералы, такие как кальций, оседают внутри чайника, что смягчает воду и улучшает вкус чая. Кроме того, некоторые люди видят пользу в употреблении чая из таких чайников в связи с тем, что микроскопические дозы железа растворяются в воде.
Похоже, что иностранные туристы покупают в Японии такие чайники не только для кипячения воды.
Иида Юта, президент компании «Иидая» в шестом поколении, показывая ассортимент магазина, говорит, что многие иностранцы спрашивают конкретно намбу тэкки. Возможно, их привлекает их традиционный дизайн, который вместе с тем гармонирует с современными вкусами. Некоторые говорят: «Это монументально и круто, я хочу поставить это в комнате» – и без колебаний покупают товары, несмотря на их вес.
Хотя в первую очередь такие чайники покупают, вероятно, благодаря их внешнему виду, стоит отметить и то, что за рубежом сейчас наблюдается беспрецедентный бум чая маття, и возможно, ещё больше иностранцев будут покупать их, чтобы осваивать искусство чайной церемонии с использованием традиционных железных чайников.
Влияние бума чая маття
Иида показывает ситечки для чая: «Они пользуются большим спросом, это явно связано с бумом маття. Особенно хорошо продаются ситечки с размером ячейки 40 меш (0,42 мм – прим. перев.)».
Размер ячейки показывает количество отверстий на дюйм (25,4 мм), то есть чем больше цифра, тем мельче сетка. Ситечки часто производят с ячейками 40 меш, поскольку они идеально подходят для просеивания порошка маття. Таким образом, их используют как сито для чайного порошка. Если внимательно присмотреться к продуктам, будь то чугунный чайник или ситечко для чая, можно увидеть их с неожиданной стороны.
Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов
- Тёрки
- Ступки и пестики
- Формы для онигири и коврики для сворачивания суси
- Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.)
- Железные чайники и ситечки для чая
- Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ
- Сковородки
- Сковородки для омлета и палочки для еды
- Разделочные доски
- Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо
Материал и текст: редакция Nippon.com.
Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)
Фотография к заголовку: Железный чайник намбу
