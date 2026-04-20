Почему иностранные туристы покупают в Японии чугунные чайники? Особенности японской традиционной чайной утвари

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси

В магазине «Иидая», расположенном в «кухонном квартале» Каппабаси (район Тайто, Токио), мы познакомились с некоторыми популярными среди туристов японскими кухонными принадлежностями. Многие туристы покупают тяжёлые чугунные чайники, несмотря на ограничения веса багажа при перелётах. Популярностью пользуются также ситечки для чая.

Иностранные покупатели специально приходят за чугунными чайниками намбу тэкки

Чугунные чайники имеют свои недостатки по сравнению с эмалированными или чайниками из нержавеющей стали: они гораздо тяжелее, могут ржаветь, и при этом гораздо дороже, но их привлекательность перевешивает эти недостатки. Самым популярным типом чугунных чайников в магазине «Иидая» являются изделия намбу тэкки, «железные изделия из Намбу» – продукция традиционного ремесла княжества Намбу, располагавшегося на территории современной префектуры Иватэ.

Считается, что изделия намбу тэкки появились в период Эдо (1603-1868), когда правитель княжества Намбу (тж. княжество Мориока) пригласил мастеров из Киото для изготовления котлов для кипячения воды во время расцвета культуры чайной церемонии. В XVIII веке, с распространением употребления чая сэнтя, начали производить железные чайники с носиками. Процесс производства чайника включает 50-70 производственных операции, и почти все они выполняются вручную, демонстрируя высокое мастерство ремесленников. Чем больше вы используете изделие, тем лучше оно начинает выглядеть, и это не только вещь на всю жизнь – такие чайники передают из поколения в поколение, от родителей к детям и внукам.

Считается, что при кипячении воды в чугунном чайнике содержащиеся в водопроводной воде минералы, такие как кальций, оседают внутри чайника, что смягчает воду и улучшает вкус чая. Кроме того, некоторые люди видят пользу в употреблении чая из таких чайников в связи с тем, что микроскопические дозы железа растворяются в воде.



Отдел чугунных чайников. Иностранные туристы склонны покупать чайники покрупнее

Похоже, что иностранные туристы покупают в Японии такие чайники не только для кипячения воды.

Иида Юта, президент компании «Иидая» в шестом поколении, показывая ассортимент магазина, говорит, что многие иностранцы спрашивают конкретно намбу тэкки. Возможно, их привлекает их традиционный дизайн, который вместе с тем гармонирует с современными вкусами. Некоторые говорят: «Это монументально и круто, я хочу поставить это в комнате» – и без колебаний покупают товары, несмотря на их вес.



Традиционный объёмный орнамент арарэ, «град», увеличивает площадь поверхности и повышает способность удерживать тепло

Хотя в первую очередь такие чайники покупают, вероятно, благодаря их внешнему виду, стоит отметить и то, что за рубежом сейчас наблюдается беспрецедентный бум чая маття, и возможно, ещё больше иностранцев будут покупать их, чтобы осваивать искусство чайной церемонии с использованием традиционных железных чайников.

Влияние бума чая маття

Иида показывает ситечки для чая: «Они пользуются большим спросом, это явно связано с бумом маття. Особенно хорошо продаются ситечки с размером ячейки 40 меш (0,42 мм – прим. перев.)».



Ситечко для чая с сеткой 40 меш, изготовленное полностью из нержавеющей стали в Цубама-Сандзё, префектура Ниигата

Размер ячейки показывает количество отверстий на дюйм (25,4 мм), то есть чем больше цифра, тем мельче сетка. Ситечки часто производят с ячейками 40 меш, поскольку они идеально подходят для просеивания порошка маття. Таким образом, их используют как сито для чайного порошка. Если внимательно присмотреться к продуктам, будь то чугунный чайник или ситечко для чая, можно увидеть их с неожиданной стороны.



Чай маття лучше просеять перед использованием – как для заваривания, так и для приготовления кондитерских изделий, чтобы получить нежный мелкий порошок (Adobe Stock)



Переплетение проволоки создаёт ячейки 40 меш, то есть 40 ячеек на дюйм

Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов

Материал и текст: редакция Nippon.com.

Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: Железный чайник намбу

