Итоги месяца: апрель 2020

Japan Timeline

Новости

Объявление чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа, утверждение правительством проекта дополнительного бюджета на общую сумму свыше 25 трлн йен и другие события апреля 2020 года в Японии.

1

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо сообщил о плане предоставить всем домохозяйствам страны, которых насчитывается более 50 миллионов, по две тканевые защитные маски для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

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3

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило, что оно уведомило администрации префектур и другие органы о необходимости подготовить систему, позволяющую лечить инфицированных коронавирусом лиц без выраженных симптомов и с симптомами в легкой форме в гостиницах и других местах размещения.

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В одной из больниц города Нагано скончался уроженец Великобритании, писатель и активист-защитник окружающей среды Клайв Уильям Никол. Ему было 79 лет.

5

На выборах мэра города Токусима независимый кандидат, 36-летняя Найто Савака одержала свою первую победу, обойдя действующего мэра, 64-летнего Эндо Акиёси, и стала самой молодой женщиной-мэром в истории.

7

В связи с распространением коронавируса нового типа решением кабинета министров правительство Японии утвердило пакет экстренных экономических мер общей стоимостью 108 трлн йен, что соответствует 20% ВВП страны. Это рекордная величина среди шагов такого рода за всю историю. Бюджетные расходы в составе пакета составляют 39,5 трлн йен.

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С целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса премьер-министр Абэ Синдзо издал распоряжение, объявляющее режим чрезвычайного положения в семи префектурах, включая столицу Токио, сроком до 6 мая.

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10

В связи с объявлением режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса губернатор Токио Коикэ Юрико выступила с разъяснением рекомендаций временного прекращения работы. Она предложила временно прекратить работу или сократить рабочие часы предприятиям широкого спектра видов деятельности, в том числе ночным клубам и караокэ.

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Губернатор Токио Коикэ Юрико выступает на пресс-конференции, 10 апреля 2020 г., здание администрации Токио (© Jiji Press)

В своем доме в Токио скончался кинорежиссер Обаяси Нобухико, известный по таким фильмам, как «Тэнкосэй», «Девочка, покорившая время» и др. Ему было 82 года.

13

Группа предприятий Softbank сообщила, что она прогнозирует операционные убытки величиной 1 трлн 350 млрд йен по итогам работы за отчетный год, завершившийся в марте 2020 г. Колоссальные убытки от инвестиционной деятельности вызваны спадом в работе предприятий, в которые группа вкладывала средства.

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14

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало итоги подсчета численности населения Японии по состоянию на 1 октября 2019 года. Она составила 126 млн человек; показатель уменьшился 9-й год подряд.

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15

Японская национальная туристическая организация собщила, что число посетивших страну иностранцев в марте по подсчетам организации составило 193 700 человек. В сравнении с мартом прошлого года произошло падение на 93% – самое большое в истории.

16

Премьер-министр Абэ Синдзо объявил о расширении зоны, в отношении которой объявлен действующий до 6 мая режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, на все префектуры страны. При этом было решено удалить из проекта дополнительного бюджета выплату 300 тыс. йен домохозяйствам, столкнувшимся с сокращением доходов, вместо этого включив выплату 100 тыс. йен всем жителям страны без учета уровня доходов в соответствии с требованием партии Комэй.

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Почтальон укладывает в ящик мотоцикла для доставки тканевые маски, предназначенные домохозяйствам страны, утро 17 апреля 2020 года, Токио, район Сэтагая, Почтамт Сэтагая (© Jiji Press)

18

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Японии превысило 10 тыс. человек без учета пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

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20

Решением кабинета министров правительство утвердило проект дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, включив в него единовременную выплату всем жителям страны денежных средств в размере 100 тыс. йен. Сумма общего счета допбюджета составила 25 трлн 691 млрд 400 млн йен. Парламент утвердит и введет проект в действие 30 апреля.

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В Хиросимском окружном суде состоялись первые открытые слушания по делу обвиняемого в нарушении Закона о выборах на общественные должности (подкуп) 54-летнего Татэмити Хироси, 2-го секретаря депутата Палаты советников от Хиросимского избирательного округа Каваи Анри, члена Либерально-демократической партии. Секретаря обвиняют в выплате превышающего установленный законом предел вознаграждения участникам мобильных агитбригад на выборах в Палату советников в июле прошлого года. Татэмити не согласился с содержанием предъявленных обвинений.

21

Канцелярия кабинета министров обнародовала результаты расчетов, согласно которым в случае мощного землетрясения в зоне вдоль Японской и Курильской впадин при толчках сейсмической интенсивностью 7 на Хоккайдо высота волн цунами на побережьях Хоккайдо и префектуры Иватэ может достигать почти 30 метров.

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В апрельском экономическом отчете правительство страны пересмотрело в сторону понижения свою оценку состояния экономики в марте, отметив, что конъюнктура «быстро ухудшается и находится в крайне тяжелой ситуации».

В одной из токийских больниц скончалась актриса Окаэ Кумико, снимавшаяся в основном в «бытовых» сериалах. Ей было 63 года. У нее была пневмония из-за коронавируса нового типа.

27

Открывший заседание совета по финансовой политике Банк Японии принял решение о дополнительных мерах финансового смягчения. Банк отказался от верхнего предела годовой величины приобретения госзаймов в 80 трлн йен, сообщив о намерении проводить политику активной покупки.

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо сообщил о намерении правительства продлить до 6 мая режим чрезвычайного положения, объявленный в связи с распространением коронавируса нового типа. «Полагаю, будет затруднительно вернуться к прежней повседневной жизни с 7 мая – нужно приготовиться к тому, что борьба будет несколько более продолжительной», – заявил премьер-министр в ходе пресс-конференции.

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Фотография к заголовку: Торговые ряды Накамисэ в токийском районе Асакуса с многочисленными лавками, закрывшимися на внеплановые выходные в связи с объявлением режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса нового типа, 8 апреля 2020 г., Токио, район Тайто (© Jiji Press)