Премьер-министр России Мишустин посетит Эторофу
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Москва, 25 июля. (Jiji Press). Правительство России сообщило, что с 26 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в течение четырёх дней посетит Сибирь и Дальний Восток страны, в том числе остров Эторофу.
Премьер-министр может посетить Эторофу, один из четырёх островов, на которые претендует Япония, уже в понедельник 26 июля.
Этот шаг станет первым визитом премьер-министра России на любой из спорных островов с тех пор, как его предшественник Дмитрий Медведев посетил Эторофу в августе 2019 года.
Такая поездка второго лица в государстве также будет первой с момента вступления в силу в июле прошлого года пересмотренной Конституции страны, включающей запрет на уступку территорий.
Если Мишустин в ходе своей поездки сделает акцент на эффективный контроль России над спорными островами, это, вероятно, окажет негативное влияние на отношения между Японией и Россией. Ожидается, что японское правительство заявит решительный протест.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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