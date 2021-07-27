Япония выразила протест в связи с визитом премьер-министра России на остров Эторофу
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Токио, 26 июля (Jiji Press). Вице-министр иностранных дел Японии Мори Такэо 26 июля вызвал посла России в Японии для выражения протеста против визита премьер-министра России Михаила Мишустина в тот же день на один из четырёх островов, являющихся объектом территориального спора.
Мори выразил протест послу Михаилу Галузину в связи с визитом премьер-министра на Эторофу.
Позже Галузин заявил журналистам, что не может принять протест в свете принципиальной позиции России в отношении островов, которые она называет Южными Курилами.
Острова, которые в Японии называются Северными территориями, были захвачены у Японии Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Территориальный спор помешал Токио и Москве заключить мирный договор, чтобы официально прекратить состояние войны.
В заявлении, опубликованном в тот же день, министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу сказал, что считает этот визит вызывающим сожаление, поскольку он оскорбляет чувства японского народа.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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