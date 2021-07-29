Правительство Японии рассматривает возможность объявления чрезвычайной ситуации для соседних с Токио префектур
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Токио, 28 июля (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в связи с COVID-19 в трёх префектурах, примыкающих к Токио, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
30 июля правительство должно принять решение о чрезвычайном положении в префектурах Сайтама, Тиба и Канагава, сообщили источники.
Они сообщили, что также рассматривается возможность объявления чрезвычайного положения в префектуре Осака на западе Японии.
Префектуры Сайтама, Тиба, Канагава и Осака в настоящее время находятся на пред-чрезвычайной стадии с связи с COVID-19, а в Токио действует четвёртое чрезвычайное положение, которое должно продлиться до 22 августа.
Правительство рассматривает возможность расширения территорий, охваченных чрезвычайным положением, в ответ на всплеск заражения COVID-19.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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