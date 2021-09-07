Император Японии Нарухито с семьёй переехал из резиденции Акасака во дворец

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и его семья переехали в свою новую резиденцию на территории императорского дворца в Токио.

Семья прибыла в свой новый дом, отреставрированный бывший дворец Фукиагэ-сэнто на территории императорского дворца в токийском районе Тиёда, во дворец переместили также меч и драгоценную яшму, два из Трёх священных сокровищ, регалий императоров. До завершения работ по переезду 15 сентября император Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко будут оставаться в главном здании императорского дворца, где проходят важные ритуалы и события.

Семья попрощалась со своим старым домом, императорской резиденцией Акасака в токийском районе Минато, где 61-летний император Нарухито прожил большую часть своей жизни с июня 1960 года, вскоре после его рождения в феврале того же года. Они покинули резиденцию Акасака в 14:30 в сопровождении наследного принца Акисино, младшего брата императора, и наследной принцессы Кико, а также персонала.

Император Нарухито и императрица Масако в заявлении, распространённом через Управление императорского двора, сказали, что намерены с новыми силами приступить к исполнению своих обязанностей, выразив при этом свою печаль и глубокие переживания по поводу отъезда из резиденции Акасака.

Резиденция Акасака была построена в 1960 году как новый дом для наследного принца Акихито и принцессы Митико (сейчас – почётные император и императрица), родителей императора Нарухито.

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