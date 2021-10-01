Япония выразила протест против запуска ракет Северной Кореей

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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что выразило решительный протест Северной Корее через дипломатические каналы в Пекине по поводу запуска Пхеньяном баллистической ракеты 28 сентября.

«При пуске использовались баллистические ракеты, и это очень прискорбно», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу, добавив, что действия Северной Кореи нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

По словам Като, Япония будет продолжать работать вместе с другими странами, в том числе США и Южной Кореей, чтобы сохранять бдительность в отношении Северной Кореи.

Государственное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило в среду, что страна произвела испытание гиперзвуковой ракеты под названием Hwasong-8.

Высокопоставленные дипломаты из Японии, США и Южной Кореи 30 сентября провели переговоры по телефону и подтвердили своё тесное сотрудничество в деле денуклеаризации Северной Кореи.

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