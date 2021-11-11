Япония планирует начать применять таблетки от COVID-19 к концу года
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Токио, 11 ноября (Jiji Press). Правительство Японии будет стремиться к введению в практическое применение в стране молнупиравира, перорального препарата от COVID-19, к концу этого года, заявил премьер-министр Кисида Фумио.
На пресс-конференции 10 ноября Кисида заявил, что правительство рассматривает таблетки как важный фактор в предстоящей борьбе с эпидемией.
В общей сложности 1,6 миллиона доз молнупиравира будут предоставлены больницам и другим поставщикам медицинских услуг в Японии после того, как министерство здравоохранения одобрит применение препарата в стране.
В случае одобрения молнупиравир станет первым пероральным препаратом от COVID-19, который войдёт в практическое применение в Японии.
Крупный американский производитель лекарств Merck & Co., разрабатывающий молнупиравир, также заявил 10 ноября, что достиг соглашения с правительством Японии о поставках препарата в страну. Сумма сделки составила 1,2 миллиарда долларов. Вскоре компания подаст заявку на одобрение препарата в Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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