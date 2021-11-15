В Японии более 50% жителей сталкивались с недостоверной информацией о вакцинах против COVID-19
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Токио, 13 ноября (Jiji Press). В ходе опроса, проведенного аналитическим центром, 56% респондентов в Японии ответили, что сталкивались с недостоверной информацией или необоснованными слухами о вакцинах от COVID-19.
На вопрос, где они натолкнулись на такую сомнительную информацию (допускается несколько вариантов ответов), 46 процентов респондентов указали на Интернет, и 25 процентов – на телевизионные программы, транслируемые коммерческими вещательными компаниями, как показал опрос, проведенный Японским институтом исследований прессы.
В ходе опроса у тех, кто получил сомнительную информацию, спросили, как они выделили правильную информацию (допускается несколько вариантов ответов). Доля респондентов, цитирующих телепрограммы, составила 48 процентов, за ними следовали социальные сети, включая Twitter, 32 процента, онлайн-сообщения экспертов, 28 процентов, объявления правительства Японии, 25 процентов, разговоры с членами семьи и друзьями, 24 процента, и газетные публикации, 20 процентов.
На вопрос, как они получили информацию, необходимую для принятия решения о вакцинации против нового коронавируса, 51 процент сказали, что смотрели телевизор, 42 процента обсуждали этот вопрос с членами семьи и друзьями, 27 процентов указали на правительственные объявления и 25 процентов заявили, что использовали газетные сообщения для информации.
В ходе опроса респондентам также предлагалось оценить надёжность каждой медиа-платформы по шкале от нуля до 100 баллов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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