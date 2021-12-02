В Японии выявлен второй случай заражения вариантом омикрон нового коронавируса

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Токио, 1 декабря (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии сообщило о выявлении второго случая заражения вариантом коронавируса омикрон.

Этот штамм был обнаружен у мужчины в возрасте 20-29 лет, который прибыл в Японию из Перу 27 ноября после транзита в Доха, Катар. О его гражданстве не сообщают.

У него выявлен положительный результат на вирус во время карантинных процедур в международном аэропорту Нарита в префектуре Тиба, к востоку от Токио; после анализа генома определён вариант омикрон.

По данным министерства, после прибытия мужчина был помещен на карантин в специальном учреждении и сейчас находится в больнице.

По данным министерства, в Перу не было зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом омикрон.

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