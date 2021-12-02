В Японии рассматривают возможность расширения критериев, по которым третья (бустерная) вакцинация может проводиться раньше установленного срока
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Токио, 1 декабря (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает дополнительные исключения, позволяющие людям получать третью прививку от COVID-19 через шесть месяцев после второй, в связи с выявлением второго случая заражения вариантом омикрон в стране, сообщили официальные лица.
Правительство рассмотрит прочие исключения из принципа, согласно которому люди ждут ревакцинации восемь месяцев, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
Ранее в тот же день Мацуно заявлял, что, исходя из имеющейся информации, правительство не может больше рассматривать какие-либо исключения из этого принципа.
26 ноября правительство заявило, что ревакцинация в принципе проводится через восемь месяцев после второй и что шестимесячный интервал допускается только в том случае кластерных заражений в больницах или домах престарелых.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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