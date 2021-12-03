Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещает представить закон о быстром одобрении вакцин и лекарств
НовостиПолитика Здоровье Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио в своей парламентской речи пообещает разработать закон о быстром одобрении лекарств и вакцин с учётом распространения нового варианта коронавируса, как стало известно.
Согласно проекту политического обращения, которое будет представлено на внеочередной парламентской сессии 6 декабря, Кисида также представит план инвестирования 500 миллиардов йен в разработки и производство вакцин и лекарств в стране.
Чтобы ускорить процедуры утверждения вакцин и лекарств в чрезвычайных ситуациях, правительство планирует представить законопроект о пересмотре закона о фармацевтических продуктах и устройствах на очередной сессии следующего года, которая начнётся в январе.
В проекте речи говорится, что администрация Кисиды отреагирует на коронавирус «тщательно и скрупулёзно». Премьер-министр подчеркнёт, что он возьмёт на себя всю ответственность за любую критику чрезмерной осторожности правительства.
Кисида скажет, что необходимо ещё немного времени, прежде чем возобновить нормальную экономическую и социальную деятельность, и что правительство внимательно изучит ситуацию, не проявляя чрезмерного оптимизма.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии впервые выявлен штамм омикрон нового коронавируса
- Дети в Японии хотят вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизни
- В Японии разрешат комбинированные прививки от COVID-19
- В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать в страну не смогут
- В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274
- В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения
- В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
- Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек
- Беременные женщины в Японии опасаются воздействия COVID-19 на предоставление медицинских услуг