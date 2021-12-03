Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещает представить закон о быстром одобрении вакцин и лекарств

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Токио, 2 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио в своей парламентской речи пообещает разработать закон о быстром одобрении лекарств и вакцин с учётом распространения нового варианта коронавируса, как стало известно.

Согласно проекту политического обращения, которое будет представлено на внеочередной парламентской сессии 6 декабря, Кисида также представит план инвестирования 500 миллиардов йен в разработки и производство вакцин и лекарств в стране.

Чтобы ускорить процедуры утверждения вакцин и лекарств в чрезвычайных ситуациях, правительство планирует представить законопроект о пересмотре закона о фармацевтических продуктах и ​​устройствах на очередной сессии следующего года, которая начнётся в январе.

В проекте речи говорится, что администрация Кисиды отреагирует на коронавирус «тщательно и скрупулёзно». Премьер-министр подчеркнёт, что он возьмёт на себя всю ответственность за любую критику чрезмерной осторожности правительства.

Кисида скажет, что необходимо ещё немного времени, прежде чем возобновить нормальную экономическую и социальную деятельность, и что правительство внимательно изучит ситуацию, не проявляя чрезмерного оптимизма.

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