В Японии выявлен первый случай заражения японского гражданина вариантом омикрон нового коронавируса
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Токио, 7 декабря (Jiji Press). В Японии выявлен третий случай заражения вариантом омикрон, это гражданин Японии в возрасте 30-39 лет, сообщили правительственные чиновники во вторник.
Это первый выявленный случай заражения штаммом омикрон среди японских граждан в пределах Японии. По словам официальных лиц, заболевание протекает бессимптомно.
Мужчина прибыл в токийский аэропорт Ханэда 1 декабря после пребывания в Италии. По прибытии в Японию у него оказался положительный результат теста на вирус, а позднее выяснили, что это штамм омикрон.
В Японии ранее штамм омикрон был обнаружен у мужчины-дипломата из Намибии в возрасте 30 лет, приехавшего из Намибии, и у мужчины в возрасте 20 лет из Перу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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