В карантине аэропорта выявлен четвёртый случай заражения вариантом омикрон нового коронавируса в Японии

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Токио, 8 декабря (Jiji Press). У мужчины в возрасте 50-59 лет, прибывшего в Японию из Нигерии 4 декабря, выявлено заражение вариантом омикрон нового коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Японии.

Это четвёртый выявленный случай заражения новым вариантом в Японии.

Как сообщили в министерстве, мужчина был изолирован в медицинском учреждении.

По данным министерства, мужчина прибыл в международный аэропорт Нарита недалеко от Токио после остановки в Дохе, Катар. У него был выявлен положительный результат на коронавирус во время карантинной проверки в аэропорту.

Последующий генетический анализ, проведенный Национальным институтом инфекционных заболеваний, подтвердил его заражение вариантом омикрон.

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