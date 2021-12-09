В карантине аэропорта выявлен четвёртый случай заражения вариантом омикрон нового коронавируса в Японии
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Токио, 8 декабря (Jiji Press). У мужчины в возрасте 50-59 лет, прибывшего в Японию из Нигерии 4 декабря, выявлено заражение вариантом омикрон нового коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Японии.
Это четвёртый выявленный случай заражения новым вариантом в Японии.
Как сообщили в министерстве, мужчина был изолирован в медицинском учреждении.
По данным министерства, мужчина прибыл в международный аэропорт Нарита недалеко от Токио после остановки в Дохе, Катар. У него был выявлен положительный результат на коронавирус во время карантинной проверки в аэропорту.
Последующий генетический анализ, проведенный Национальным институтом инфекционных заболеваний, подтвердил его заражение вариантом омикрон.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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