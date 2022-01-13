Япония поддержит производство энергии из аммиака в Индонезии

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Токио, 10 января (Jiji Press). Япония поддержит внедрение Индонезией технологии смешивания аммиака с углем для выработки электроэнергии с целью сокращения выбросов углекислого газа в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по технологическому сотрудничеству, связанному с декарбонизацией, обмен которым состоялся в понедельник.

Министр промышленности Японии Хагиуда Коити, находящийся сейчас с визитом в Индонезии, обменялся меморандумом о взаимопонимании с министром энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифином Тасрифом.

Индонезия поставила цель сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2060 году. Однако из-за сильной зависимости от угольной теплоэнергетики, являющейся основным источником CO2, стране будет сложно перейти на возобновляемые источники энергии за короткий период времени.

Для достижения углеродно-нейтральной цели Индонезия надеется сокращать выбросы поэтапно, в том числе за счет использования во время сжигания угля аммиака, при горении которого не происходит выделения CO2.

Япония и Индонезия также будут укреплять сотрудничество в области распространения технологий сбора и локализации подземных выбросов CO2, выделяемых при производстве тепловой энергии.

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