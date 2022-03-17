Вблизи воздушного пространства Японии замечен китайский беспилотник-шпион
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 марта (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что 16 марта оно обнаружило китайский беспилотный самолёт-разведчик в опознавательной зоне ПВО Японии над Восточно-Китайским морем.
Министерство подозревает, что беспилотник принадлежит китайским военным.
По данным министерства, во второй половине дня китайский беспилотный самолет-разведчик BZK-007 пролетал в небе к северу от островов Сэнкаку, находящихся под управлением Японии, на которые также претендует Китай.
После того, как истребители ВВС Японии были подняты в воздух и вели непрерывное наблюдение, беспилотник повернул назад.
Министерство проявляет бдительность, поскольку этот первый в истории полёт BZK-007 вблизи воздушного пространства Японии свидетельствует о том, что китайские военные собирают информацию различными способами, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Четыре китайских государственных корабля зашли в японские воды возле островов Сэнкаку
- Четыре корабля береговой охраны Китая появились возле островов Сэнкаку
- Япония и США проводят военные учения в рамках подготовки к вероятному конфликту с Китаем из-за Тайваня
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
- Парламент Японии принял закон о земле, связанный с безопасностью от внешних угроз
- Воды у островов Сэнкаку как зона конфронтации: патрульные суда Управления береговой охраны Японии против «Береговой охраны» Китая
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность
- США требуют от Китая прекратить активность возле островов Сэнкаку
- Новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил намерения США защищать острова Сэнкаку
- Джо Байден подтвердил, что договор о безопасности между Японией и США распространяется и на острова Сэнкаку
- Стратегия обеспечения безопасности Японии в посткоронавирусном мире
- Китайские государственные суда в 2020 году находились в прилежащей зоне островов Сэнкаку 319 дней
- Премьер-министр Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах
- Смена курса американской дипломатии в связи с победой Байдена: чтобы унять тревоги, потребуется время
- Для выстраивания отношений с Японией Байден обратится к экспертам в области дипломатии
- Япония призвала Китай воздерживаться от военной активности у островов Сэнкаку
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии