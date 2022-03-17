Вблизи воздушного пространства Японии замечен китайский беспилотник-шпион

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Токио, 16 марта (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что 16 марта оно обнаружило китайский беспилотный самолёт-разведчик в опознавательной зоне ПВО Японии над Восточно-Китайским морем.

Министерство подозревает, что беспилотник принадлежит китайским военным.

По данным министерства, во второй половине дня китайский беспилотный самолет-разведчик BZK-007 пролетал в небе к северу от островов Сэнкаку, находящихся под управлением Японии, на которые также претендует Китай.

После того, как истребители ВВС Японии были подняты в воздух и вели непрерывное наблюдение, беспилотник повернул назад.

Министерство проявляет бдительность, поскольку этот первый в истории полёт BZK-007 вблизи воздушного пространства Японии свидетельствует о том, что китайские военные собирают информацию различными способами, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

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