Японские ученые выяснили, как коронавирус нового типа попадает в кровеносные сосуды

Новости

Киото, 22 сентября (Jiji Press) -- Коллектив японских ученых выявил механизм, с помощью которого коронавирус нового типа попадает в кровеносные сосуды человека. Исследование было опубликовано в американском журнале Science Advances в четверг.

По словам исследователей, попав в организм человека, вирус подавляет экспрессию белка, связывающего эндотелиальные клетки сосудов, разрушает межклеточные связи и проникает в кровеносный сосуд через появившиеся бреши.

В состав команды вошли Такаяма Кадзуо, инструктор Центра исследований и применения ИПСК при Университете Киото (CiRA), и [Авторское право The Jiji Press, Ltd.] Окада Ёсиаки, адъюнкт-профессор Высшей школы фармакологии при Университете Осаки.

Ученые проводили эксперименты с использованием технологии «дыхательных путей на чипе» для имитации реакции дыхательных путей с использованием модели, созданной на чипе из культивированных клеток дыхательных путей.

Инфицированные коронавирусом нового типа модели дыхательных путей на чипах продемонстрировали снижение активности белка, отвечающего за связывание эндотелиальных клеток сосудов. Исследовательская группа подтвердила, что вирус взломал межклеточные соединения и проник в кровеносные сосуды.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме