Японская бизнес-федерация призывает фирмы в 2023 году повысить шкалу заработной платы

Новости

Токио, 7 ноября (Jiji Press). Японская бизнес-федерация (Кэйданрэн) попросит компании-члены повысить заработную плату, в частности шкалу заработной платы, на весенних переговорах («весенним битвам» сюнто) по заработной плате между профсоюзами и руководством в следующем году, заявил председатель Кэйданрэн Токура Масакадзу.

«Важно, чтобы компании повышали заработную плату в связи с более высокими ценами. Мы хотим попросить наших членов рассмотреть вопрос об общем повышении шкалы заработной платы», – заявил Токура на пресс-конференции после того, как на встрече председателя и вице-президента был в общем принят проект руководящих принципов сюнто. Окончательные рекомендации будут обнародованы в начале следующего года.

Отмечая, что действия по преодолению роста цен необходимы с социальной точки зрения, в проекте руководящих принципов была сформулирована политика, согласно которой компании-члены должны «отреагировать позитивно, чтобы сохранить и ускорить темпы повышения заработной платы».

На встрече с Токурой в тот же день министр промышленности Нисимура Ясутоси призвал к «смелым и решительным решениям» о повышении заработной платы на переговорах по сюнто в 2023 году.

Однако, учитывая, что темпы восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом, различаются в зависимости от компании и отрасли, остаётся неясным, в какой степени удастся осуществить повышение шкалы заработной платы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме