В Японии у троих детей в классе из 35 учеников возможны проблемы с развитием

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Токио, 13 декабря (Jiji Press). Как показал опрос министерства образования, в среднем трое в классе из 35 учащихся начальных и неполных средних школ в Японии могут иметь проблемы с развитием, такие как синдром дефицита внимания и гиперактивность.

Доля учащихся обычных классов с возможными отклонениями в развитии составила 8,8% от общего числа. Опрос проводился в январе-феврале, в предыдущем опросе в феврале-марте 2012 года их доля составляла 6,5%.

Эта цифра представляет собой долю учащихся, которые, по мнению министерства, испытывают серьёзные трудности на основании отчётов учителей о выборочных характеристиках обучения и поведения учащихся, а не диагнозов врачей.

По словам консультативной группы министерства, рост доли учащихся с нарушениями развития произошёл в связи с повышением осведомлённости учителей и родителей о проблемах, на которые ранее не обращали внимания.

В старших классах доля учащихся с возможными отклонениями в развитии составила 2,2%.

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