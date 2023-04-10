В Японии правительственная комиссия начинает обсуждение низкой рождаемости
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Токио, 7 апреля (Jiji Press). Группа официальных лиц и экспертов, созданная правительством Японии для обсуждения мер по борьбе с падением рождаемости в стране, начала обсуждение проблем.
«Мы будем смело и решительно продвигать политику в отношении детей и ухода за ними, чтобы создать общество, в котором каждый человек, желающий иметь ребенка, сможет сделать это и воспитывать детей без стресса», – заявил председатель комиссии премьер-министр Кисида Фумио на первой встрече.
Ожидается, что обсуждения в группе будут сосредоточены на том, как финансировать меры, изложенные в проекте пакета, объявленного правительством в конце прошлого месяца. Предложения включают повышение взносов социального страхования.
Правительство и правящий блок осторожно относятся к повышению налогов и выпуску облигаций для обеспечения необходимых средств. Бизнес обеспокоен ростом взносов на социальное страхование.
Правительство намерено определить план удвоения своего бюджета на меры, связанные с детьми, к июню.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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