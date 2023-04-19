Подозреваемый в нападении на Кисиду судился с правительством Японии из-за выборов
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Токио, 18 апреля (Jiji Press). Обвиняемый в покушении на премьер-министра Японии Фумио Кисиду с применением взрывчатки в прошлом году подал иск к правительству о возмещении ущерба причинённого избирательной системой страны, сообщили во вторник осведомлённые источники.
В иске, поданном в окружной суд Кобе, 24-летний подозреваемый Рюдзи Кимура утверждал, что запрет баллотироваться на выборах в Палату советников в июле прошлого года из-за его возраста и несоответствия финансовым требованиям был неконституционным.
Согласно документам, связанным с судебным процессом, Кимура пытался баллотироваться на выборах в Верхнюю палату парламента, но не смог, поскольку был моложе минимального возраста в 30 лет и не имел депозита.
Он требовал 100 000 йен в качестве компенсации за моральный ущерб, утверждая, что требования к возрасту и депозиту в соответствии с законом о выборах на государственные должности являются дискриминационными и, следовательно, нарушают Конституцию.
Кимура подал иск от своего имени, без участия адвокатов, 22 июня прошлого года, когда начался официальный период предвыборной кампании по выборам в Верхнюю палату парламента. В ноябре окружной суд Кобе постановил, что требования являются разумными и отклонил его иск.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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