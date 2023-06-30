Электромобили Mitsubishi будут продаваться в пяти магазинах Yamada Denki с июля

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Японская компания Yamada Holdings Co. заявила, что её подразделение по розничной торговле бытовой электроникой Yamada Denki Co. начнёт продавать электромобили Mitsubishi Motors Corp. корпоративным клиентам в пяти торговых точках в префектурах Канагава и Сайтама на востоке Японии с июля.

Yamada будет стремиться увеличить количество своих магазинов, обслуживающих электромобили Mitsubishi, до 11 и продолжит дальнейшее расширение сети продаж, сообщила компания. Она также рассмотрит возможность начала продаж электромобилей Mitsubishi обычным потребителям.

В условиях растущего социального движения к декарбонизации Yamada надеется поддержать усилия компаний-клиентов по сокращению выбросов углекислого газа, предложив внедрение электромобилей и средств для зарядки аккумуляторов. Она также надеется, что эта инициатива поможет увеличить продажи так называемых «умных домов», которые сохраняют электроэнергию, вырабатываемую при выработке солнечной энергии, в аккумуляторных батареях и электромобилях.

В торговых точках Yamada будут продаваться две модели Mitsubishi EV – мини-автомобиль eK Cross EV и коммерческий мини-автомобиль Minicab MiEV. Компания будет стремиться в комплексе предоставлять все услуги, связанные с электромобилями, включая их техническое обслуживание.

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