Nissan представляет спортивный седан Skyline Nismo

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Йокогама, 8 августа (Jiji Press). Компания Nissan Motor Co. представила новый роскошный седан Skyline под своим брендом Nismo Motorsports, который будет выпущен ограниченным тиражом в 1000 единиц в начале следующего месяца.

Skyline Nismo, оснащённый двигателем с максимальной мощностью 420 лошадиных сил, использует гоночную технологию Nismo, которая обеспечивает мощное ускорение и плавное маневрирование. Его цена будет начинаться с 7 880 400 йен.

Skyline долгое время был флагманом японского автопроизводителя с момента выпуска его первой модели в 1957 году.

«Мы разработали (Skyline Nismo), чтобы люди могли наслаждаться комфортным и безопасным вождением», – сказал Катагири Такао, президент и главный исполнительный директор Nissan Motorsports & Customizing Co., на мероприятии в Йокогаме.

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