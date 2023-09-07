Toyota выпустит обновлённый представительский автомобиль Century к концу года

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Корпорация Toyota Motor представила обновлённую версию своего роскошного автомобиля Century, выпуск которой запланирован на конец этого года, и начала принимать заказы.

Обновлённый Century выше традиционной модели седана и просторнее, особенно на задних сиденьях. Новая версия Century будет выпускаться только как подключаемый гибридный автомобиль.

Японский автопроизводитель планирует продавать 30 единиц в месяц. Новый Century будет стоить 25 миллионов йен, что дороже, чем 20,08 миллиона йен за предыдущую модель седана.

По словам Toyota, дизайн нового Century вдохновлён челноком – ткацким инструментом, используемым для проведения поперечных нитей через продольные нити.

Новый Century – первый автомобиль в мире, оснащённый полностью откидывающимися задними сиденьями. Он также имеет автоматические выдвижные ступеньки, которые облегчают вход и выход пассажиров.

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