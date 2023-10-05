Министр Като Аюко подчёркивает пользу мер по борьбе с низкой рождаемостью
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Токио, 4 октября (Jiji Press). Като Аюко, японский министр, отвечающая за политику в отношении детей, подчеркнула необходимость указать на преимущества усиления мер по борьбе со снижением рождаемости, одновременно призывая к пониманию общественностью новой программы помощи правительства.
«Мы надеемся добиться понимания программы, сообщив общественности не только о бремени, но и о возросших выгодах», – сказала Като в интервью 3 октября.
Новую программу помощи планируется запустить в рамках усилий правительства по обеспечению финансовых ресурсов для того, что премьер-министр Кисида Фумио называет новым уровнем мер по борьбе со снижением рождаемости. Ожидается, что правительство в конечном итоге рассмотрит возможность финансирования программы помощи за счет повышения взносов социального страхования.
Говоря о дополнительном бремени для общества, связанном с финансированием мер в рамках стратегии будущего детей, принятой правительством в июне, Като сказала: «Важно уведомить людей о том, что стратегия позволит реализовать то, что раньше невозможно было сделать».
Отвечая на вопрос о призывах бизнес-сообщества повысить ставку потребительского налога для покрытия расходов, связанных со стратегией, Като подтвердила намерение правительства избежать повышения налогов, направленного на финансирование мер по решению проблемы низкой рождаемости.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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