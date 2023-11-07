Общее количество выпущенных компанией Toyota автомобилей достигло 300 млн
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Токио, 6 ноября (Jiji Press). Совокупное производство автомобилей Toyota Motor Corp. во всём мире достигло 300 миллионов единиц в сентябре, сообщил японский автопроизводитель.
Это достижение произошло спустя 88 лет и два месяца после того, как подразделение автомобильной продукции корпорации Toyota Industries Corp. выпустило в августе 1935 года грузовик модели G1.
По состоянию на конец сентября внутренний объём производства составил 180,52 млн единиц, зарубежный – 119,6 млн единиц.
Самой производимой моделью была Corolla: совокупный мировой объем производства этой серии составил 53,39 миллиона единиц.
«Я думаю, что эта цифра в 300 миллионов является доказательством всей тяжёлой каждодневной работы всех тех, кто был до нас», – заявил в своём заявлении председатель Toyota Тоёда Акио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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