Общее количество выпущенных компанией Toyota автомобилей достигло 300 млн

Новости

Токио, 6 ноября (Jiji Press). Совокупное производство автомобилей Toyota Motor Corp. во всём мире достигло 300 миллионов единиц в сентябре, сообщил японский автопроизводитель.

Это достижение произошло спустя 88 лет и два месяца после того, как подразделение автомобильной продукции корпорации Toyota Industries Corp. выпустило в августе 1935 года грузовик модели G1.

По состоянию на конец сентября внутренний объём производства составил 180,52 млн единиц, зарубежный – 119,6 млн единиц.

Самой производимой моделью была Corolla: совокупный мировой объем производства этой серии составил 53,39 миллиона единиц.

«Я думаю, что эта цифра в 300 миллионов является доказательством всей тяжёлой каждодневной работы всех тех, кто был до нас», – заявил в своём заявлении председатель Toyota Тоёда Акио.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме