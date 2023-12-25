В Японии для многодетных семей сделают обучение детей в вузах бесплатным

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Токио, 22 декабря (Jiji Press). Правительство Японии приняло стратегию по решению проблемы низкой рождаемости в стране, включающую программу, позволяющую семьям с тремя и более детьми не платить за обучение в университете с 2025 финансового года.

Для этой программы не будет ограничений по доходу, в соответствии с ней правительство будет брать на себя до 540 000 йен в виде ежегодной платы за обучение в государственных университетах и ​​до 700 000 йен в частных университетах. Кроме того, правительство также предоставит помощь в оплате вступительного взноса.

По словам правительственных чиновников, программа, охватывающая младшие и технические колледжи, а также профессионально-технические училища, как ожидается, принесёт пользу 400 000 студентам.

В настоящее время студентам из домохозяйств с годовым доходом менее 3,8 миллионов йен предоставляется скидка на обучение вплоть до бесплатного или стипендии льготного типа. Правительство уже решило расширить эту программу с 2024 финансового года, чтобы охватить семьи с доходом до 6 миллионов йен в год и воспитывающие как минимум троих детей.

Недавно принятая стратегия также предусматривает запуск осенью 2024 года программы, которая позволит студентам магистратуры оплачивать обучение в соответствии с их доходом после окончания учёбы. Позднее рассмотрят возможность охватить этой программой студентов бакалавриата.

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