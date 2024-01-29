Япония введёт систему регистрации рождений онлайн

Новости

Токио, 28 января (Jiji Press). Японское правительство намерено предоставить родителям возможность отправлять записи о рождении и свидетельства о рождении своих детей в местные муниципалитеты онлайн через веб-сайт Mynaportal для владельцев личных идентификационных карт My Number.

Этот шаг направлен на устранение необходимости для родителей приносить бумажные документы в приёмные муниципальных органов власти, а также на снижение административной нагрузки на муниципалитеты.

Правительство планирует создать временную систему онлайн-регистрации рождений к лету этого года и внедрить её вначале в некоторых регионах, стремясь запустить систему онлайн-регистрации в полном масштабе по всей стране не раньше 2026 финансового года.

К лету этого года правительство осуществит необходимые обновления системы и пересмотрит соответствующие правила, чтобы разрешить подачу отчётов о рождении через сайт Mynaportal.

В соответствии с законом страны о регистрации семей родителей в настоящее время просят представить уведомления и свидетельства о рождении своих детей в письменном виде в местные муниципалитеты в течение 14 дней после рождения ребенка. Муниципалитеты вручную вводят в систему регистрации семей такую ​​информацию, как имена детей, даты рождения, адреса, рост и вес.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме