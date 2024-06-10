Атаки России затронули украинцев, изучающих японский язык
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Киев, 8 июня (Jiji Press). Полномасштабная военная агрессия России против Украины, продолжающаяся уже третий год, негативно влияет на школьников, изучающих японский язык, вызывая отключения электроэнергии.
«Отключения электричества по ночам мешают нам изучать японский язык», – сказала 7 июня по-японски 15-летняя старшеклассница Киевской гимназии восточных языков №1.
Гимназия – это учреждение, которое объединяет начальное и среднее школьное образование, и эта гимназия специализируется на преподавании языков Азии и Ближнего Востока. Из примерно 1000 учеников 300 изучают японский язык. Ученица также сказала: «Мне нравится японская литература, и мне нравятся произведения Мураками Харуки».
В Киеве веерные отключения электроэнергии происходят из-за серьёзной нехватки электроэнергии, вызванной усилением российских ракетных ударов по украинским электростанциям.
Ученица изучает сложные иероглифы «кандзи», так как надеется когда-нибудь поехать в Японию, однако ей приходится прекращать учёбу во время отключения электроэнергии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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